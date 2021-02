Desde Irrigación piden a la población no bañarse en ríos y cauces. Marcela Andino, Secretaria Institucional de Irrigación, habló por radio Mitre y sostuvo: “nosotros realizamos muchas campañas para informar a la población sobre los riesgos de bañarse en ríos y cauces de la provincia. La población debe tomar conciencia de que los cauces de riego tienen como fin distribuir agua a los distintos oasis de la provincia. La finalidad de la infraestructura es distribuir el agua para que se conduzca de manera rápida y por eso no son aptos para bañarse”.

Al mismo tiempo, afirmó: “es importante señalar a la ciudadanía que bañarse en cauces de agua, como así también alterar los márgenes de agua, constituye una falta contravencional, por lo que puede intervenir la justicia con multas, arrestos o trabajos comunitarios”.

Además Andino dijo que “todos sufrimos el calor, pero debe resguardarse la vida. En la provincia tenemos ríos montañosos, que suelen ser torrentosos y con mucha piedra por debajo lo que hace correr el agua mucho más rápido de lo que podemos percibir. La regla general es que está prohibido bañarse en ríos y cauces, salvo en aquellos lugares que se encuentran autorizados”. En este sentido también sostuvo “si bien no hay estadísticas sobre la cantidad de gente que no respeta la prohibición, este año entre 5 y 10 personas han muerto por no respetar las prohibiciones. Además hay gente que no se muere, pero sufre secuelas por ahogamiento”.

Por otra parte, la funcionaria del Departamento General de Irrigación pidió que “ante cualquier violación a la norma, todos los ciudadanos pueden llamar al 911 cuando vean personas bañándose en lugares prohibidos. Si estas faltas las lleva adelante un menor de edad, la sanción se aplicará a los padres”.

“Lo importante es crear conciencia en la ciudadanía. Es la clave para evitar muertes y ahogamientos ante la ola de calor”, concluyó Marcela Andino.

Para escuchar la nota completa, acceda desde este link: https://radiomitre.cienradios.com/ola-de-calor-desde-irrigacion-piden-a-la-poblacion-no-banarse-en-rios-y-cauces/