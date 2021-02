Thomas: “Queremos llevar tranquilidad a toda la provincia”

El director General de Escuelas brindó una conferencia de prensa donde ofreció los distintos puntos tratados con los intendentes.

Al término de la reunión que el Gobernador Rodolfo Suarez encabezó con los intendentes de todos los departamentos por temas concernientes a la educación y el inicio del ciclo lectivo 2021, en la mañana de este lunes el director General de Escuelas, José Thomas, brindó una conferencia de prensa para los distintos medios periodísticos de la provincia.

Los puntos que se tocaron sobre lo conversado con los representantes municipales fueron: la infraestructura de los establecimientos, la disposición temporal de los docentes, la bimodalidad y el fondo Mendoza Educa, entre otros.

“La intención de juntarnos con los intendentes tiene que ver con la necesidad de ordenarnos y llevar tranquilidad a toda la provincia en cuanto al inicio de clases del 1º de marzo. La verdad es que históricamente los intendentes han colaborado muchísimo con toda la infraestructura escolar y siguen muy abocados a lo que pasa en las escuelas. En líneas generales, les pedimos su colaboración en todo lo que tiene que ver con desinfección de escuelas, con colaboración en limpieza de tanques, limpieza perimetral, etc. Esto es bueno destacar, porque lo pidieron también los mismos intendentes: va a estar todo centralizado, igual que como ocurre siempre,a través de la DGE. Pero queremos llevar tranquilidad en cuanto a la cantidad de recursos que está poniendo la provincia, con un fondo de emergencia como hemos puesto ahora, para poder abordar lo que va surgiendo en forma más imprevista”, comenzó aclarando el titular de la DGE.

Sobre las inquietudes de los jefes comunales, Thomas indicó que “están preocupados y ocupados en el trabajo, pero en cuanto a lo crítico, manejamos la misma información: nosotros no solo tenemos centralizada la labor, sino que entre hoy y mañana estamos recibiendo, de cada una de las directoras que tomó su escuela, las necesidades más urgentes para poder recibir a los alumnos”.

“Cada escuela tiene su planta funcional, y es la planta funcional con la que cuenta. La resolución que estamos trabajando con Nación habla claramente de cómo se puede redistribuir esa planta funcional en las tareas de cada uno de los docentes, si pueden o no tener presencialidad. Esto tiene que ver con aquellos docentes que pueden dar clases pero no en la presencialidad y cómo trabajarcon los que pueden estar de forma presencial. Se está trabajando en eso, pero la resolución de eso vendrá más cerca del fin de semana, cuando el Consejo Federal de Educación del próximo 12 de febrero que habrá en Buenos Aires resuelva algunas resoluciones al respecto”, explicó.

Con respecto a los edificios escolares, Thomas manifestó que “las escuelas que tendrían problemas son pocas, estamos trabajando y podemos llegar de diferentes formas. Pero no tienen que ver con Covid, sino que son obras que se vienen trabajando desde hace tiempo y que se han demorado un poco, pero la gran mayoría de las escuelas va a estar en condiciones para trabajar. No quiere decir que estén en excelente estado los establecimientos. Pero sí garantizamosque estarán en las condiciones necesarias epidemiológicas para poder albergar a los alumnos. Obviamente que cuando lleguemos al 1° de marzo, como todos los años ocurre (y más allá del Covid), en algunas escuelas puede haber determinados problemas puntuales: de agua, de la bomba que se rompió, etc., y también por eso hemos hablado con los intendentes, para poder resolverlo más rápido que en años comunes, debido a que el coronavirus nos lo exige”.

“El 1° de marzo va a estar depositado en las escuelas el Mendoza Educa, que este año va a estar dirigido a la conectividad de los estudiantes. En todas las escuelas, el director decidirá cómo manejar ese presupuesto, ya sea para la contratación directa de un buen servicio de internet o para darle conectividad a algún alumno en particular. Y si no está resuelto el problema de la conectividad, porque el alumno vive en un lugar donde es difícil la conexión, ese mismo fondo se utilizará para material impreso y fotocopias. La idea es que todos los chicos estén conectados, la mayor cantidad de ellos a través de la Escuela Digital Mendoza, pero donde eso no se pueda, será a través de material impreso. Fue uno de los principales pedidos de los directivos el año pasado y que hoy vienen a ser resueltos a través de este fondo”, añadió el Director General de Escuelas.

Respecto al formato de alternancia, que va a depender de la cantidad de alumnos de cada escuela, Thomas recordó: “ya hemos dicho que pueden tener presencialidad absoluta, si la cantidad de chicos por metro cuadrado lo permite, lo va a terminar definiendo cada institución educativa. Esto lo va a permitir así los protocolos de Nación y tiene que ver con que las particularidades de cada escuela no son similares y la mejor forma de resolverlo es geográficamente en cada una de las unidades educativas”.