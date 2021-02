El director General de Escuelas se mostró molesto por el accionar del SUTE. Si bien asegura que están en su derecho de parar, indicó que no representan a la mayoría delos docentes.

El director General de Escuelas, José Thomas, respondió ante la amenaza del SUTE de no comenzar las clases el próximo 1º de marzo. En este contexto el titular de la DGE aseguró que el 100% de las escuelas están en condiciones epidemiológicas de volver a clases. Además, que se está trabajando en mejorar los problemas de infraestructura de algunos edificios.

Es que desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación habían adelantado que el 1º de marzo realizarán un paro. Ante esto, Thomas reconoció que los docentes están en su derecho, pero ratificó que no representan la mayoría de los trabajadores de la educación.

José Thomas indicó que el Gobierno de Mendoza, a través de la DGE; ha acreditado $50 millones en el Fondo de Inicio para el comienzo de las clases. De allí se reparten entre 20 mil y 90 mil a cada escuela. Además, pusieron a disposición 30 millones de pesos del Fondo Covid, que van de 30 mil a 60 mil pesos por colegio.

“Las escuelas van a volver con las condiciones epidemiológicas. No voy a negar que algunas tienen filtraciones y otras que están deterioradas, pero no es un problema de este último año, sino que lo venimos acarreando y se ha trabajado muchísimo para mejorar”, explicó el funcionario en declaraciones a MDZ, que además comentó que este año se ha destinado un 76% más de presupuesto para la infraestructura escolar.

Retomando el accionar del SUTE, Thomas se mostró molesto y lanzó: “Dijeron que van a hacer paro porque no hay vacunas, cuando en el mundo eso no pasó. No lo hicieron ni en Buenos Aires, ni en CABA ni ninguno de los gremios nacionales”.

“En los últimos 12 años quieren hacer paro en el inicio de clases. No le aportan nada a la educación”, añadió, y luego sostuvo: “No he escuchado a ningún docente que se adhiera a esto, la mayoría quiere volver”.

“Que los padres manden a los chicos a la escuela, les va a llegar la lista de quién tiene que ir y cómo”, explicó.

Por último, en cuanto a la vacunación para los docentes, Thomas agregó: “Tenemos la prioridad establecida por el Consejo Federal, que la firmamos y tenemos todo los listados docentes. Lo demás, lo decide Nación. Hay que hablar con Ana Nadal (ministra de salud de la provincia) que es el nexo con Nación, yo no quiero hablar porque las cosas cambian todos los días”.

