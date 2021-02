Suárez se quejó por no haber sido invitado a viajar a Chile

El tiempo no parecía el ideal para una celebración de 150 años de vida. Daniel Orozco, el intendente lasherino, había estado en cada detalle de la celebración y no pretendía que el agua le arruinara sus planes.

El reparto de tarjetas de invitación por toda la provincia, como si fuera una gira de campaña electoral, esperaba sus frutos en cuanto a presencias. Sin embargo, el agua cayó, pero no hizo suspender el acto, aunque obligó a varios a sacar sus paraguas.

Con el gobernador Rodolfo Suárez, ex mandatarios como Alfredo Cornejo y Julio Cobos, entre intendentes radicales, se hizo el corte de cinta en lo que fue el primer encuentro político del 2021. El acto, no puede desligarse del año electoral, más aun teniendo en cuenta que Las Heras es el segundo departamento más poblado de la provincia, detrás de Guaymallén.

Luego de las palabras alusivas a los festejos, quien dio la nota criticando al Gobierno Nacional fue el propio Gobernador. “Me resulta difícil tener una opinión de algo inexplicable. Me enteré por los diarios una vez que estaban allá, y escuché algunas declaraciones del Embajador diciendo que yo no había pedido ir. Nadie se comunicó conmigo. Creo que al Gobierno nacional no le gusta la postura que hemos tomado en muchos temas, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en decir las cosas como son. Quizás en alguna reunión se iba a decir que el manejo de la pandemia en Mendoza fue distinto, y no querían escuchar eso. Si bien esto no ha terminado, no quiero cometer los errores nacionales de festejar los goles antes. Eso no hay que hacerlo nunca”, sostuvo Suárez.

El ingreso a la plaza se hizo con los principales referentes radicales, todos con paraguas porque justo en ese momento, la lluvia aumentaba su intensidad. Orozco, Cobos, el Vicegobernador Mario Abed, Cornejo y Suárez. Acompañaron los intendentes oficialistas del este como Raúl Rufeil de San Martín que fue el primero en llegar y el juninense Héctor Ruiz. Ulpiano Suárez (Capital) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) engrosaron la comitiva radical que se completó con Marcelino Iglesias. El intendente de Guaymallen llego con el acto iniciado, minutos antes lo había hecho si colega de Luján, Sebastián Bragagnolo. Whalter Marcolini, de General Alvear y Juan Manuel Ojeda (Malargüe) dijeron presente por el sur. Uno de los ausentes entre los invitados fue Omar De Marchi, el presidente del PRO que había confirmado su presencia.

Del peronismo solo dijo presente el intendente de San Rafael, Emir Félix que se viene mostrando seguido y sonriente. Las autoridades del PJ no aparecieron pese a que estaban invitadas. Por la mañana había estado uno de sus vicepresidentes, Matías Stevanato, jefes comunal maipucino.

El propio Orozco destacó la presencia de Stevanato y también del lavallino Roberto Righi que “estuvieron acompañando a otros intendentes.

Y sobre llovido mojado. Cuando los invitados empezaban a irse, en el municipio no quisieron dejar de mostrar una de las últimas adquisiciones de la plaza: una fuente de la cual sale agua desde el piso, con luces de colores. Más de uno se sorprendió y corrió rápidamente para no mojarse más de lo debido.

