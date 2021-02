¿Puedo tener el coronavirus si he dado negativo en una PCR?

Lo primero que debes entender es que una PCR detecta el material genético del coronavirus, su ARN, y puede medir la cantidad de virus que hay en un organismo, es decir, la carga viral. ¿Qué significa que una PCR sea negativa? Significa que, en el momento en el que se tomó la muestra, la prueba no detectaba el virus en nuestro organismo. Y eso puede ser así por dos razones, porque no se tenga el virus o porque la carga viral sea tan pequeña que resulte indetectable. Es decir, ese negativo no significa que después de que nos tomen la muestra no nos podamos infectar. Eso podría ocurrir incluso inmediatamente después de la toma de la muestra. Si lo que ha ocurrido para que la prueba dé negativo es que sí hay cierta carga viral, pero esta es tan baja que la PCR no la detecta, las razones pueden ser varias. Puede ocurrir que la persona a la que se ha tomado la muestra está muy al principio de la infección y al cabo de unos pocos días la carga viral puede subir y ser ya detectable. También puede ser indetectable porque el sistema inmune ya ha atacado al coronavirus y lo ha derrotado.

En el caso del test de antígenos , también se utiliza para detectar si estamos infectados. Lo que busca esta prueba son las proteínas que recubren el material genético del virus, que son como la carcasa del virus. Como ocurre con la PCR y el ARN, si tienes esas proteínas en tu organismo es porque tienes el coronavirus. En este caso es exactamente igual que en el de la PCR. Un negativo quiere decir que en el momento de recogida de la muestra no se está infectado o que la carga viral es tan baja que la prueba no puede detectarla. Y además es más probable que esto ocurra con este test porque es menos sensible que la PCR. Es decir, que la PCR es capaz de detectar cantidades más pequeñas de virus que el test de antígenos. Pero un negativo en el test de antígenos se debe a las mismas razones que un negativo en una PCR: o no tienes el virus o la carga viral es tan baja que el test no pude detectarla bien porque estés muy al principio de la infección, bien porque tu sistema inmune haya logrado vencerla.

En los dos casos, si el resultado es positivo es que la persona a la que se le ha hecho la prueba tiene el virus.

El test de anticuerpos es una prueba totalmente distinta porque lo que muestra es nuestra respuesta inmune contra el coronavirus. Y aquí hay dos opciones. El test puede detectar IgM que son las inmunoglobulinas de respuesta rápida y que como su nombre indica es la protección que nuestro organismo pone en marcha cuando detecta el virus. Cuando el test es positivo en IgM quiere decir que la infección está en curso. Pero también el test de anticuerpos puede detectar IgG que son las inmunoglobulinas de respuesta lenta, las que se generan cuando la infección ya está acabando o ha acabado y son las que producen inmunidad a largo plazo. Un positivo en IgM significa que el virus, muy probablemente, está en tu organismo. Un negativo en IgM quiere decir que en el momento de recogida de la prueba no tenías la infección, es decir, que no tenías el coronavirus. Y un negativo en IgG quiere decir que o no has tenido la infección o es tan reciente que el mecanismo de defensa con las inmunoglobulinas de respuesta lenta todavía no se ha puesto en marcha. Es decir, el test de anticuerpos mide tu respuesta inmune contra el virus y en qué momento estás de la infección, si está en curso o ya la has pasado.

