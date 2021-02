Novak Djokovic, rey del Australian Open: venció en la final a Daniil Medvedev y se coronó campeón del torneo por novena vez

Novak Djokovic demostró una vez más por qué es el mejor de todos los tiempos en el Australian Open. El número uno del mundo mostró un tenis casi sin fisuras y se impuso por 7-5, 6-2 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev, que llegaba con enormes pergaminos como vigente campeón del ATP Finals, y se alzó con el noveno título de su carrera en el primer Grand Slam del año.

El primer set tuvo el trámite más parejo del encuentro y Nole logró hacerse fuerte sobre el final para llevárselo por una ajustado 7-5. Ya en la segunda manga, el serbio fue creciendo en intensidad y, al mismo tiempo, erosionando la confianza de su rival. Quebró en el cuarto juego y sacó una diferencia clave para, finalmente, llevarse ese pasaje por 6-2.

Medvedev salió a jugar el tercer parcial evidentemente molesto. Ya sobre el cierre del set anterior había destrozado su raqueta y había dejado en claro que las cosas no le estaban saliendo tal cual las había planeado. El ruso tuvo su chance para adelantarse en el comienzo de la manga, pero no pudo aprovecharla y pronto Djokovic quebró su servicio. El número uno del mundo se mantuvo con gran aplomo ante un rival que ya no tuvo voluntad para encontrar respuestas y cerró con un 6-2 que le dio la novena consagración de su carrera en Australia, donde ganó todas las finales que disputó.

Medvedev rompió su raqueta en el segundo set (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Nadie ha levantado el trofeo en Australia más veces que el actual número uno del mundo, que además era el campeón defensor. Djokovic ha ganado 82 de los 90 partidos que ha disputado en su carrera en el certamen oceánico y se ha quedado con las ediciones de 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Nole llegaba a la final ante Medvedev con el pecho inflado tras superar sus problemas físicos y deshacerse en menos de dos horas del ruso Aslan Karatsev en semifinales (6-3, 6-4, 6-2).

Poco pudo hacer el ruso, que llegaba sobre sus espaldas con una destacada seguidilla de 20 triunfos consecutivos y que solo ha podido quedarse con tres victorias ante Nole en los ocho juegos frente a frente que han protagonizado en el circuito. Esta fue la segunda final de Grand Slam de su carrera, luego de la que perdió en el US Open del 2019 ante Rafael Nadal. Su premio consuelo es haberse asegurado desbancar al austriaco Dominic Thiem del número 3 del ranking ATP la próxima semana.

Con este triunfo, Novak Djokovic alcanzó el titulo 18° de Grand Slam de su carrera y acecha seriamente al suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, que son los máximos ganadores de la historia, ambos con 20 conquistas.

