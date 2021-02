ModoVerano presenta “Pulgarcito Blues”

El próximo viernes y el sábado, desde las 20.30, siete bandas mendocinas subirán al escenario del teatro del Parque General San Martín en el marco del ciclo “Pulgarcito blues”.

El público que cada fin de semana elige las distintas alternativas artísticas que se desarrollan en el Teatro Pulgarcito, lo ha transformado en uno de los espacios culturales más concurridos de la temporada.

Por su escenario han pasado ciclos de tango, rock, teatro popular y folclore, además de las clásicas propuestas infantiles de cada domingo.

El viernes 19, en el teatro del Parque General San Martín se presentarán las bandas: Consuelo and the Cats, Funky Sense y Ultramandaco. En tanto, el sábado 20 actuarán Dama Vázquez, Rulo Fimiani, Argysaurus SúperBlus y Brotella.

La entrada es gratuita, pero deben gestionarse a través de www.entradaweb.com.ar para garantizar los aforos dispuestos por las medidas sanitarias que ha tomado la provincia.

Las bandas

Consuelo and the Cats. Es una banda mendocina que nace a finales del 2013 y viene creciendo rápidamente a nivel cultural en el underground mendocino. La totalidad de sus canciones son propias y se nutren de estilos como soul, funk y R&B y los fusiona con sonidos más modernos propios del acid jazz, el neo soul, hip hop y trip hop. Sus integrantes son: Consuelo Nadal en voz; Marcos Martínez, en batería; Claudio Vicencio, en bajo; Javier Lledó, en guitarra; Enrique Maurin, en saxo tenor y Kari Villalba como invitada en los teclados y coros.

La formación actual tiene 6 años y ya editó el primer videoclip, con su canción Someone New, que puede verse en youtube. En la misma plataforma puede encontrarse la canción Loving Machine, realizada para la franquicia internacional Balcony TV, que eligió a esta propuesta junto a cinco bandas más de diferentes lugares del mundo.

En julio del 2020 se estrenó el videoclip del single Dr. Love, que fusiona soul y rap de la mano de Hoffman, reconocido rapero de Mendoza. En estos momentos la banda está grabando su single Our time is over y produciendo su primera canción soul en español. Proyecta estrenar a fin de año un video de Live session de la mano del artista visual peruano Jon Lozano.

Funky Sense. Es una banda mendocina que explora los ritmos del funk, pop y soul. Está integrada por Georgina Alvarado, en voz; Alejandro Moyano, en teclado; Leonel “Memi” López, en bajo; Rubén Caballero y Marcos Herrera, en guitarra y Claudio Benedetti en batería.

Ultramandaco. El proyecto está integrado por Pablo Olguín, en bajo y voz; Diego Lana en guitarra y coros y Emanuel Berna en batería. La banda mendocina, nacida en el 2000, se encuentra en plena actividad de promoción después de haber desarrollado una extensa carrera con giras en Argentina, Chile y México.

En noviembre del 2020 se estrenó Una de coboy, junto con su videoclip en todas las plataformas digitales y redes sociales de la mano de Feroz Gestión del Rock y Ditto Music México, su cuarto single, perteneciente al EP El Tosco, último trabajo discográfico.

Durante este año de pandemia, la banda, tuvo que cancelar su cuarta gira por México, sosteniendo la actividad en su estudio grabación haciendo nuevas canciones y conciertos streaming.

Dama Vázquez. Es una compositora y cantante de blues indie, con tintes de rock, jazz y swing. Sus letras tienen analogías introspectivas de libre interpretación. Es solista con guitarra eléctrica, una artista que busca mezclar lo bello y enigmático de las armonías con la voz y los géneros musicales entre sí.

Rulo Fimiani. Ricardo “Rulo” Fimiani es guitarrista, compositor y cantante de Rock y Blues, nacido en Mendoza en 1989. Es considerado como uno de los mejores instrumentistas de la provincia de Mendoza, con una carrera de más de 15 años de trayectoria.

El músico acredita actuaciones en vivo en los grandes Festivales de Rock&Blues y ha grabado y compartido el escenario con artistas referentes como: Botafogo, Fabiana Cantilo, La Mississippi, Memphis la Blusera, Almafuerte, Rino Rafanelli y Luis Robinson, entre otros.

Actualmente se encuentra presentando nuevas canciones en vivo junto a reconocidos músicos de la provincia de Mendoza, ellos son: Didier Turello en batería, Loracio Munnia en bajo y Santiago Rosselli en piano.

Argysaurus SúperBlus. Es una formación que nace en 2008 con Marcelo Palmili, en bajo; Daniel Ríos, en primera guitarra; Cacho Vidal, en batería y Rony Malizia en voz y guitarra.

Su música se centra en el Blues, el Rock y el Jazz, sus canciones tienen una fuerte impronta mendocina y su música un sonido natural, sin máquinas ni muchos efectos. Con su disco Cosecha Tardía recorren pubs, bares, teatros y distintos escenarios de la provincia.

Brotella. Es una banda de Rock Funk fusión argentina, integrada por Noelia Tula en voz principal, Julieta López en batería y coros, Rocío Domínguez en guitarra y coros, Florencia Heredia en bajo y Santiago Hartridge en teclado.

Si bien la mayor parte de esta formación viene tocando hace unos 7 años en distintos proyectos, la primera presentación con esta nueva formación fue el 25 de septiembre de 2019 con el objetivo de hacer llegar a cada persona la fuerza y la pasión con la que este grupo interpreta el repertorio en vivo, manteniendo presente la intención de dejar un mensaje en cada canción.

Buscan visibilizar las luchas a las que se enfrenta la sociedad joven en estos tiempos. Componen sus propias canciones tanto letra como música además de interpretar algunas canciones del rock clásico y alternativo argentino.

La música de este grupo ha sonado en distintos escenarios de Mendoza y Catamarca.