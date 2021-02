Marinelli, a los prestadores turísticos del Atuel: “Apostemos al diálogo y la planificación”

El Superintendente de Irrigación los convocó a una reunión, en vista al enojo del sector privado por las restricciones en el caudal del río.

El Superintendente General de Irrigación llamó a mantener el diálogo a prestadores turísticos sureños, enojados porque el organismo del agua ha restringido el caudal del río, en vista a las intensas lluvias. “Lo que yo planteo es simple: los invito a todos a una reunión, el próximo viernes 5 de febrero, desde las 9.30 hs en el Centro de Congresos y Exposiciones, para que continuemos en la senda del diálogo y la planificación. Entiendo que es bueno que ellos sepan con tiempo algunas acciones nuestras. Y en definitiva, que podamos combinar el riego con el turismo. Cuando ocurren estos fenómenos como las lluvias y son suficientes para suplantar la demanda del turnado de riego, se toman decisiones como la de ahora, y es difícil avisar mucho tiempo antes, no es que no se haya querido informar”.

“Entonces, debemos trabajar más en conjunto. Ir siguiendo los pronósticos y así evaluar cómo desde el sector turístico manejan sus reservas, por los posibles cortes en el río. No hay otra forma, no hay otra solución, no es un problema de voluntad. En esto simplemente hay que ser razonables. Hay que tratar de acordar. La Ley de Aguas es muy clara y nos obliga a priorizar el agua para el agro. Hay mucha gente que vive de la producción e inclusive no tiene la posibilidad de regar todo el año porque tiene una corta a mediados de año. Además no contamos con la cantidad de agua suficiente para toda la superficie cultivada. E incluso un conflicto pendiente de solución en la Corte con La Pampa, puede llegar a agravarlas cosas. Entonces, hay que ser razonables y minimizar los impactos en los diferentes sectores”, agregó Marinelli.

“Los problemas que estamos teniendo en el Atuel son producto de la escasez, que nos obliga a cuidar el agua, ya que los embalses están sumamente bajos. Esto no es nuevo, ha ocurrido siempre y cuando llueve lo suficiente como para cubrir la demanda de riego se deja de erogar para guardar esa agua en el embalse. Lamentablemente esto perjudica a los sectores turísticos de San Rafael, que han tenido el peor año de su historia, que necesitan muchísimo poder trabajar. Es muy razonable lo que se pide, pero lamentablemente no estamos en condiciones de perder ni una gota de agua. Por eso los convoco a no estar desconectados ni generar peleas entre productores y gente que trabaja en el turismo, porque en definitiva hoy todos los sectores están mal y hay que darse una mano entre todos”, concluyó el Jefe de Irrigación.

Según Martín Hidalgo, el Subdelegado de Aguas del río Atuel, “los embalses están muy bajos, al 34% de su capacidad sumando Nihuil y Valle Grande. Es como estar en un vehículo con la reserva del tanque. Al producirse las precipitaciones que han habido, aprovechamos para recuperar un poco los embalses y mejorar la situación hacia fin de temporada para el riego de los cultivos”.

“La semana pasada estuvimos con 40 metros cúbicos. Es variable porque nos ajustamos mucho a la demanda. En este momento estamos erogando 4 metros cúbicos y planificamos seguir de esa manera”.