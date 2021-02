Los detalles del plan para vacunar a los mayores de 70 en Mendoza

Son más de 73 mil los adultos mayores que expresaron su voluntad para inmunizarse. Desde el Gobierno esperan poder aplicar las dosis a 2.500 personas por día.

El Gobierno provincial iniciará este lunes la campaña de vacunación para los mayores de 70 años en Mendoza. Ya son más de 73 mil los inscriptos y esperan poder inmunizar a 2.500 personas por día. Cómo deben proceder en caso de tener algún inconveniente con la aplicación de las dosis.

El operativo para inmunizar a los mayores de 70 años en Mendoza se pone en marcha este lunes a partir de las 9.30, donde se citará a los ciudadanos en distintos puntos de la provincia.

A fin de poder inmunizar a este segmento y ante el gran interés demostrado durante los primeros días de inscripción, con más de 73 mil adultos mayores (la mayoría del Gran Mendoza) que completaron el correspondiente formulario, las autoridades provinciales buscan poder vacunar a entre 2 mil y 2.500 personas por día.

En ese sentido, este viernes la ministra Ana María Nadal indicó que el objetivo es “empezar a vacunar y avanzar lo más rápido posible”.

Si bien el avance en el operativo dependerá de la cantidad de dosis enviadas por Nación, desde la provincia buscan tener a punto la maquinaria para poder inmunizar, dentro de los recursos disponibles, a la mayor cantidad de ciudadanos posibles.

Por qué los mayores de 70

De los datos oficiales se desprende que los mayores de 70 años representan el 8,1% del total de los contagios. Sin embargo, se posicionan como el grupo más vulnerable frente a la enfermedad. Tal es así que el 60,6% de los fallecidos superan las siete décadas.

El Polideportivo Ribosqui en Maipú es uno de los espacios donde funcionarán los centros de vacunación.

Cómo inscribirse

Tras completar el formulario en el sitio web del Gobierno o solicitar turno en la app 148, las autoridades le confirmarán al interesado el día, la hora y el lugar donde deberá concurrir a recibir la primera dosis de la vacuna. De momento, los adultos mayores serán inoculados con la Covishield, de la empresa AstraZeneca, elaborada en la India.

“Estamos entregando turnos con horario, no es para que asistan todos a la misma hora sino que se darán los turnos cada 15 minutos”, dijo Nadal.

Sin embargo, más allá de que estas herramientas son de fácil acceso, las autoridades decidieron incluir diversos puntos en el territorio provincial para que aquellos que no poseen acceso a internet o un familiar que los asesore puedan solicitar su turno.

La inscripción podrá realizarse de forma presencial o por teléfono en los siguientes lugares:

Gran Mendoza

Ciudad: lunes a viernes de 9 a 12.30

Área de Adultos Mayores. 9 de julio N°500 – Tel: 4495362/4495296

Municentro Infancia – Barrio Nueva Generación, La Favorita

Rama Renacer- Barrio 31 de Mayo, La Favorita

Gimnasio Municipal Nº 5 – Barrio La Favorita

CAM – Barrio La Favorita

Rama – Barrio San Martín

Gimnasio Municipal Nº 4 – Barrio San Martin

NIDO – Barrio Flores Olivares

Centro Integrador Comunitario Nº 1 – Cuarta Sección

Centro Integrador Comunitario Nº 2 (SUM) – Barrio Soberanía Nacional

Godoy Cruz: Lunes a viernes de 9 a 13

Centro de Actividades para Personas Mayores. Derqui y Mármol- Tel 4133239.

Casa Municipal – Rivadavia 448 Godoy Cruz.

Hiperlibertad. Joaquín V Gonzalez 450 Godoy Cruz – Tel 4429367

Casa del Futuro. Sarmiento 2291- Tel.2616909173

Polideportivo N 3 ” “Padre Jorge Contreras” Rawson y Vélez Sarsfield s/n.

Polideportivo N 7 ” Nicolino Locche” Chapadmalal y Punta Mogotes Barrio Sarmiento.

Las Heras: Lunes a Viernes de 9.30 a 13 al 4129690 – Whatsapp 2612629777 (Solo mensajes)

Ayuda presencial: cronograma

Distrito El Pastal: CEDRyS Nº 11 9-03-2021 9.30 a 13

Distrito El Borbollón : CEDRyS Nº 12 10-03-2021 9.30 a 13

Distrito El Algarrobal: CEDRyS Nº 21 11-03-2021 9.30 a 13

Distrito Uspallata: Oficina Desarrollo Social 12-03-2021 10 a 13

En Las Heras la vacunación para los mayores se realizará en el Polideportivo Polimeni.

Lujan de Cuyo:

Centro Adulto Mayores. Jesús de Dios Valvanera y Av. Guevara – Cel: 2615 65-6100

Maipú:

Oficina de Adultos mayores calle Pablo Pescara 500 Maipu – teléfono 4812179

Zona Este

La Paz:

Delegación AM La Paz. Calle Buenos Aires (pegadito a Hogar de Ancianos). Teléfono 261 3028323 / 2634778414

Lavalle: lunes a viernes de 8 a 13

Dirección de Desarrollo Humano. Polonio Montenegro N°115 – Villa Tulumaya. Informes: 2616706042

Junín:

Subsecretaria de Desarrollo Social. San Martín y Sarmiento. Teléfono 2634492050 int.159 /148

Delegación de DAAM. San Martín y Sarmiento. Cel 2616612280

Centros de Jubilados del Departamento

Rivadavia:

Delegación De Dirección de Atención a Adultos Mayores Rivadavia. San Isidro Esq.Belisario Gil Casa de la Cultura. Tel 2632-336990

Santa Rosa:

Oficina AM Edificio Cívico Av. Gral.San Martín 186 Villa Cabecera Santa Rosa. Cel: 2634361643

Área Municipio Santa Rosa. Sra. Andrea Olivares. Cel 2634522575

San Martín:

Delegación de Adultos Mayores San Martin área Desarrollo Social. Calle Alte Bronw y España. Tel: 2634 4259700 int 127

Valle de Uco

Tupungato: Lunes a viernes de 7 a 13

Área Adultos Mayores. Beltran N°43. Cel: 2622577827.

Tunuyán: Lunes a Viernes de 7 a 13 y de 15 a 19

Dirección de Salud municipal. Calle Alem 765.

Plaza Departamental.

Dirección de Gestión Social. Calle La Argentina.

En los CIC de Tunuyán, La Pintada, Vista Flores, Algarrobo.

En las Delegaciones: Los Sauces, Colonia Las Rosas, Villa Seca, Los Arboles, Los Chacayes y Vista Flores.

San Carlos:

Municipalidad de San Carlos, Secretaria de Desarrollo Social y Salud, Área Ancianidad. Correo: ancianidad@sancarlos.gob.ar. Teléfono: 2622- 220634.

Zona Sur

General Alvear:

Ciudad: Centro Tecnológico Comunitario. San Rafael N°48

Bowen: TecnoSum. Esquina Mitre y Sarmiento

Alvear Oeste: Delegación Municipal. Urquiza N°170

San Pedro del Atuel: Delegación Municipal. Calle José Martínez entre La Pampa y Mendoza

San Rafael:

D.A.A.M Delegación San Rafael. Av. El Libertador 237. Tel: 4446452 / 2604615888

Qué hacer ante una dificultad

En caso de que la persona tenga alguna dificultad para inscribirse o, en su defecto porque el día en que se le asignó el turno no puede concurrir o porque haya detectado algún error en los datos y se deba subsanar esa información, desde salud indicaron que deberán llamar al 0-800-800-26843 (COVID) o al 148 opción 2. “Allí los asesorarán y ayudarán”, sostuvieron desde la cartera sanitaria.

Con respecto a aquellos que no poseen turnos, desde Salud pidieron que no se acerquen a los puntos de inmunización ya que no se los vacunará.

De esta forma, además, buscan evitar la posible aglomeración de ciudadanos y, por ende, prevenir contagios por coronavirus.

Los puntos de vacunación

Durante el transcurso de la última semana, la ministra de Salud Ana María Nadal se reunió con los intendentes a fin de terminar de definir los últimos detalles de cara al inicio de la campaña, entre ellos los lugares donde recibirán la vacuna.