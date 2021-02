Los cordobeses Fidel Díaz y Romina Biagioli se impusieron con autoridad en la 35° edición del Triatlón Internacional Vendimia

La competencia se disputó este domingo en el Parque General San Martín y reunió a más de 200 competidores. Fue la primera competencia del Campeonato Nacional.

Durante la mañana del domingo, el Parque General San Martín recibió a atletas de distintos puntos del país para celebrar la 35º edición del Triatlón Vendimia, Copa Ciudad de Mendoza.

Fidel Díaz y Romina Biagioli de Córdoba fueron los ganadores. En tanto que los mejores mendocinos fueron los del Club Mendoza de Regatas (CMR) Florencia Mazzei y Gonzalo Aguilera segunda y cuarto en la general, respectivamente.

La modalidad de la competencia fue la Sprint: 750m de nado, 20K de bici y 5K de pedestrismo.

Los atletas “bracearon” en el lago del Parque. Luego pedalearon por un circuito de 5K que debieron hacer cuatro veces por calles icónicas del principal pulmón verde mendocino, donde tuvieron que enfrentar importantes desniveles. Finalmente corrieron por un dibujo de 1,7K

que discurrió en las adyacencias del Rosedal y que debieron hacer tres veces.

Los podios

Acompañaron a Díaz (00:58:24), el chubutense de Trelew Juan Diego Ciano (00:58:40) y el sanjuanino Thomas Castañeda (00:58:52). Aguilera terminó cuarto con un tiempo de 59 minutos clavados.

En tanto que a Biagioli (01:03:16), la secundaron nuestra “Flor” Mazzei (1:08:02) y Ana Brouwer de Koning (01:08:27).

El vencedor Díaz, compartió su experiencia y relató: “La natación estuvo muy buena y limpia porque no hubo muchos golpes. Salí tercero del lago. En el ciclismo se formó un pelotón de tres al principio. Y en la segunda vuelta, en la subida, me escapé con un chico del Sur que me sorprendió porque no lo conocía y cuando empezamos a bajar él se quedó un poco y me pude escapar por unos 30 o 40 segundos y con un minuto y medio de ventaja con el que sabía corría más rápido y podía alcanzarme en el trote. Ya en la primera vuelta (del pedestrismo) me di cuenta que tenía suficiente ventaja y pude correr tranquilo y relajado”.

Romina también contó cómo vivió la competencia. “La natación la pude hacer en un pelotón, aunque fue limpia. Largamos tres minutos después de los varones. Salí con Flor Mazzei, que era lo que tenía pensado. El ciclismo lo hice sola, traté de escaparme apenas salí del parque cerrado. La idea era hacer un ciclismo duro porque el circuito no es rápido porque tiene una

subida que se siente. El trote era tratar de bajar la marca de 5K que tengo pero me faltó un poquitito. Pero quedé conforme”, aseguró la cordobesa.

La meta puesta en Tokio

Biagioli manifestó que en lo único que piensa es en la clasificación para los próximos juegos olímpicos -que hasta el momento lo consiguió porque está rankeada-. Pero no está dicha la última palabra ya que por delante hay algunas fechas que dan puntos y que dependen de cómo evolucione la pandemia.

“Seguimos trabajando para la clasificación. Por el momento estoy adentro, pero la clasificación no cerró. Estamos en un momento incierto porque las carreras se siguen cancelando y no sabemos cuándo van a dar el cierre. Pero estoy entrenando para estar lista para la próxima competencia”, afirmó.

Asistencia perfecta

La Asociación Mendocina de Triatlón premió a Luciano Cicchitti, Mario Delpodio y “Pachi” Maimone por haber participado en las 35 ediciones del Triatlón Vendimia.

Cabe destacar que fue la primera competencia del Campeonato Nacional, estuvo fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón y se respetaron todos los protocolos de prevención COVID-19.