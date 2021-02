José Thomas: «El paro del SUTE no me sorprende»

Este jueves los trabajadores agremiados al Sute ratificaron el no inicio de clases y votaron un paro activo por 48 horas para el 1 y 2 de marzo y una movilización el lunes desde las 11. Ante la disposición, el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, aseguró que «la medida no lo sorprende».

El funcionario evitó explayarse mucho sobre el tema, aunque manifestó que hoy lo que más les preocupa a los docentes no es la mejora de los sueldos, que debe ser a mediano y largo plazo, sino la vacunación.

«En Argentina y en el mundo ningún gremio dijo que no van a ir a clases porque no estén vacunados, en Mendoza sí se habla de eso, también se menciona que los fondos no están depositados en las escuelas algo que no es cierto ya que en todas las escuelas se depositó hace tres semanas el total de éstos, hay fondos rotativos que empiezan la semana próxima», expresó Thomas.

El funcionario también aseveró que desde el SUTE critican el estado de los establecimientos escolares algo que desde la DGE se admite, aunque advierten que eso ocurre hace 20 años, no es de ahora.

«En los últimos 5 años se han mejorado muchísimos los edificios escolares, este año hay un aumento del 76% del presupuesto de Infraestructura, entonces la pregunta es: ¿eso es condición para que los chicos no tengan clases dos días después de un año de no presencialidad? Pensemoslo. Insisto, no me sorprende la medida del SUTE, pero sí me da tristeza porque la gran mayoría de los docentes que hablan con nosotros quieren estar en las escuelas y con sus alumnos».

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/jose-thomas-el-paro-del-sute-no-me-sorprende