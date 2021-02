Guía definitiva para resucitar el móvil que ha caído al agua

La caída accidental del móvil al inodoro, a una bañera o a un piscina es una experiencia tremendamente frustrante. La buena noticia es que no está todo perdido, aunque esto dependerá de cómo reaccionemos nada más recuperar el teléfono de una inmersión involuntaria. La mayoría de los móviles de gama alta de última generación cuentan con algún tipo de certificación que los hace más o menos resistentes al agua, pero un accidente de estas características puede arruinar el dispositivo (y todo su contenido), y lo que empeora la cosa, precipitar el fin de la garantía. En lo que respecta a esto último, los móviles cuentan con testigos sensibles a la humedad que alertan, sin género de dudas, del contacto del dispositivo con el agua. Pero como hemos apuntado, este incidente puede tener un final feliz si se actúa de forma correcta.

Lo primero es no intentar encenderlo. Es una tentación difícil de resistir (¿funcionará o no?), pero, en el momento crítico de rescatar el móvil que ha sufrido una inmersión, se debe tener la cabeza fría y no tocar ningún botón, y por descontado, no intentar encenderlo. ¿Por qué motivo? “Intentar encender un móvil sumergido puede provocar cortocircuitos que hacen que la reparación sea más difícil, si no imposible”, según explica Francisco Javier Sánchez-Romero, CEO de Bemovil, empresa dedicada a la reparación de móviles.