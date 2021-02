Ganancias: la oposición pide eximir a más contribuyentes y los gremios buscan cubrir viáticos y horas extras

Juntos por el Cambio pretende incluir a los autónomos en el beneficio y que el piso se actualice de manera semestral (y no anual) tomando como referencia al IPC, en lugar del Ripte

El proyecto que modifica el impuesto a las ganancias, impulsado por Sergio Massa, será aprobado el mes próximo por el Congreso: la oposición, en todas sus vertientes políticas, anticipó su apoyo a la iniciativa. No obstante, los diputados de Juntos por el Cambio adelantaron también que propondrán modificaciones para que más contribuyentes queden exentos del pago del tributo.

La iniciativa aún no fue incorporada por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias -que finalizan a fin de mes-, por lo que, de hacerlo en las próximas horas como prometió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el oficialismo estima arrancar con el debate en las comisiones en la última semana de febrero. Por allí desfilarán el ministro de Economía, Martín Guzmán; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, y especialistas tributarios, anticiparon fuentes oficialistas.

También estarán presentes representantes gremiales, indicaron las mismas fuentes. En este sentido, trascendió que en los próximos días el diputado Facundo Moyano –hijo del líder del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano– dará a conocer un proyecto de ley complementario al de Massa por el que propondrán que queden exentos del impuesto a las ganancias diversos adicionales al sueldo, como viáticos y horas extras. Tal como se indicó en el portal Infobae, Moyano le anticipó a Massa sobre la iniciativa y el jefe de la Cámara baja se comprometió a recibir a la delegación gremial la semana próxima, cuando arranque el debate en las comisiones.

«Igualmente, el planteo de Moyano está contemplado en el proyecto de ley«, afirman en el entorno de Massa. Señalan que el artículo tercero de la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar deducciones especiales incrementales «en orden a evitar que la carga tributaria del Impuesto a las Ganancias neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida tendiente a dar sostenibilidad al poder adquisitivo de los trabajadores».

En líneas generales, el proyecto presentado por Massa propone que se aplique en el esquema de Ganancias una deducción especial para eximir del pago del impuesto a quienes tengan un salario bruto mensual de hasta $150.000 ($124.000 netos). Esta cifra se actualizaría cada año según la variación que haya tenido entre los meses de octubre previos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte); este es el criterio que se viene aplicando para ajustar los valores del esquema del impuesto desde 2018.

Asimismo, la iniciativa prevé otorgarle al Poder Ejecutivo facultades para adecuar las deducciones en el caso de quienes tengan remuneraciones brutas de entre $150.000 y $173.000. En el caso de los jubilados se sigue el criterio instrumentado en 2017, que dispone que el piso sea móvil y equivalente a una cierta cantidad de veces el haber mínimo. En este proyecto, la referencia se eleva de 6 a 8 jubilaciones mínimas, por lo que en marzo esto arrojará una suma superior a los $160.000.

Los dos principales bloques de la oposición, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal anticiparon su apoyo al proyecto por el alivio tributario que implicará para un vasto sector de la clase media; no obstante, desde ambas bancadas advirtieron que la iniciativa constituye solo un parche y que no instrumenta mejoras de fondo al esquema del impuesto para devolverle progresividad.

«Nosotros vamos a apoyar el proyecto aunque sabemos que este impuesto merece un abordaje integral que implica una nueva estructura de alícuotas según tramo y una rediscusión sobre las escalas y las deducciones del impuesto», enfatizó Jorge Sarghini, de Consenso Federal.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri (UCR), propondrán una serie de modificaciones al proyecto. En primer lugar insistirá con incluir a los autónomos al beneficio, que pagan ganancias desde montos más bajos que los asalariados. Al respecto, Massa prometió un proyecto de ley aparte para atender a este sector.

«Necesitan una ley aparte porque las escalas son distintas», aseguró Massa, quien insistió en las bondades de la iniciativa. «Es una medida de enorme alivio fiscal para más de un millón de trabajadores y 200 mil jubilados, va a mejorar la situación de la clase media», exaltó.

Por otra parte, los opositores sugerirán que la actualización del nuevo piso sea semestral (no anual) y que la variable a aplicar no sea el Ripte sino el índice de precios al consumidor (IPC) para que los montos no queden licuados por el alza inflacionaria.

«En los últimos años se introdujeron numerosos parches al esquema del impuesto, lo que implicó que la escala quede muy achatada y el tributo haya perdido su progresividad», afirmó el diputado Luis Pastori (UCR). «Este es un parche más, porque no se modifica el piso mínimo no imponible del impuesto, sino que lo que se instrumenta es un aumento en el monto de las deducciones para eximir del impuesto a los que cobran hasta $150.000. Entre este monto hasta $173.000, el Poder Ejecutivo definirá qué deducciones aplicará y los que cobran más de $175.000 siguen pagando el impuesto como hasta ahora. Todo es muy confuso y arbitrario», agregó.

