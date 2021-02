El Consejo Federal de Cultura lanza una Convocatoria Regional para Cuyo

Está destinada a artistas de Mendoza, San Juan y San Luis, con premios de 50 mil pesos.

“Martina Chapanay, libre y valiente”, tiene entre sus objetivos, promover el desarrollo de la sensibilidad artística en las disciplinas de teatro, danza, artes visuales y artes urbanas.

El presente concurso es organizado por el Consejo Federal de Cultura en concordancia con el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan y el Programa Cultura, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación del Gobierno de la Provincia de San Luis

Tiene como eje el promover la integración, la cooperación y el fortalecimiento de las identidades regionales, como así también favorecer al desarrollo y contribuir a la construcción de un país federal, mediante la articulación inter e intra regional.

La convocatoria se realiza en un contexto especial y en el marco del trabajo conjunto con la región Cuyo, el Consejo Federal de Cultura y Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional, atravesado por la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del Covid 19, propiciando a una participación multidisciplinaria de alcance regional denominado “Martina Chapanay, libre y valiente”.

La convocatoria estará abierta a cualquier artista mayor de dieciocho años que presenten obras propias, individualmente o en grupo, en cualquiera de las siguientes disciplinas artísticas: teatro (unipersonales, radio teatro, performance, circo, títeres, experimental, etc.), artistas visuales (ilustración, muralismo, paste up, arte gráfico, serigrafía), danza y grupos de baile (clásica, contemporánea, folklore y otros), artistas urbanos (hip-hop, parkour, breakdance, locking waacking twerking, street dance, dance hall, house dance, rap, freestyle, trap, beat boxing, DJ/scratching, etc.).

Todos los participantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros, con residencia en las provincias de San Luis, Mendoza y/o San Juan, al 31 de marzo de 2020.

Las propuestas deberán presentarse a partir del día 5 de febrero y hasta el 15 de marzo de 2021, a las 23.59 hs. Los participantes podrán acceder a la convocatoria únicamente a través del formulario de inscripción online, el cual se encuentra alojado en las páginas oficiales de las provincias intervinientes. www.mendoza.gov.ar/cultura; www.sisanjuan.gob.ar y www.culturasanluis.com

Las obras deberán ser presentadas en formato de video con una duración de hasta 5 (cinco) minutos en formato códec digital H264, mp4 o similares y enviado a través de link de youtube para visionado online, desde el formulario de inscripción de las páginas webs de la convocatoria. Los seleccionados se darán a conocer el día 1 de abril.

Para consultas y más información visitar la página www.convocatoriamartinachapanay.com/ o contactarse a convocatoriamartinachapanay@gmail.com

Los Premios

El jurado de cada provincia premiará 5 (cinco) producciones por provincia, siendo en total 15 (quince) obras premiadas en la región Cuyo, por un monto de 50 mil pesos cada una.

El Jurado

El jurado estará integrado por 2 (dos) personalidades de reconocida trayectoria artística de cada una de las provincias de la Región Cuyo.

Mendoza

Gabriela Góngora

Dirección, Diseño, Producción y Prensa de Revista Zero. Coordinación general de contenidos. Asignación de notas periodísticas. Jerarquización de la información y decisión de línea editorial. Redacción de notas periodísticas. Recopilación y distribución de material informativo. Diseño y diagramación. Entrevistas.

Su participación en los Premios Zero, abarca la Dirección, Producción y Prensa. Coordinación de tareas de realización: selección de jurados provinciales y nacionales; convocatoria, recopilación y distribución de material de los participantes (provinciales y nacionales); selección de ternas para los Premios; producción general artística y ejecutiva del evento; difusión y tareas de prensa y comunicación en medios masivos provinciales y nacionales.

Federico Calandria

Es artista e ilustrador mendocino. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo. En su obra personal se dedica a la pintura, cómic, ilustración, muralismo, escultura, instalación y animación. Ha participado en eventos, exposiciones de arte y publicaciones de distintas partes de Argentina y del exterior.

Como historietista ha participado en distintas publicaciones, realizando portadas y colaboraciones para la prestigiosa revista Fierro. También realizó la portada del libro Informe recopilación de historieta argentina del siglo XXI, editada por Editorial de Rosario. Fue coeditor de la revista Bazofia Comics. En 2018 publicó su libro Mundo Humanoide, con Galería Editorial.

San Juan

Pablo Grossman

Violinista sanjuanino, egresado en 1999 y 2001 con los títulos de Licenciado y Magíster otorgados por la Academia de Música y Danza de Jerusalén-Israel.

Actuó en diferentes países: Israel, Argentina, Chile, Brasil, Nueva Zelanda y España.

Radicado en Argentina, desde 2004 es miembro fundador del grupo Pie de Palo, agrupación que daría la base artística a la actual Camerata San Juan, en la que desde 2010 asume el rol de co-director y concertino hasta la actualidad.

Celia Soler

Actualmente es Directora de Acción Territorial, Secretaría de Cultura de San Juan.

Formada en comunicación, política y administración cultural. Creación de contenidos, producción, logística y asesoría de proyectos que se han vinculado durante su trayectoria con un fuerte anclaje territorial a artistas de todas las disciplinas, eventos, emprendimientos, organizaciones sociales y cultura comunitaria.

San Luis

Adriana Durigutti

Actriz, Docente de talleres de Iniciación y Producción Teatral para Adultos. Docente de Talleres de Actuación para Adultos en Academia de Teatro.

Coaching de Actores. Seminarios de Stand Up. Guión y Producción Artística de Eventos. Coordinadora de la disciplina Teatro, para el Sub Programa Intercolegiales Culturales.

Marcela Aravena

Directora y docente del Área Teatro en la Universidad Nacional de San Luis. Coordinadora del programa CAJ de Nación, en el Centro Educativo N° 27 Santiago Besso; Merlo San Luis. Dirección general y dramaturgia del elenco La Mascarada, desde el año 2000 hasta el 2008.

Integrante del elenco del Teatro Cajamarca, en la obra “La isla de fin de siglo”, de Finzi en el año 2003. Dirección de la obra “Pequeño Papá Ilustrado”, de Los Macocos, con internos de la penitenciaría de la Prov. de San Luis, en el marco de la Fiesta Provincial de Teatro 2013, donde los internos fueron trasladados al auditorio Mauricio López de la UNSL, por primera vez en la historia de San Luis.

“Libre, temida y valiente, Martina Chapanay”

Su persona, representa uno de los mitos populares más deslumbrantes y al mismo tiempo velados de la región de Cuyo.

Martina nació cerca de 1800, aunque no se sabe si en las entonces Lagunas de Guanacache, que hoy se han secado, o en el Valle de Zonda, de la provincia de San Juan. Su madre era una blanca de la capital de la provincia y su padre, uno de los últimos caciques huarpes que habitaban la región. El mestizaje produjo que ninguna regla fuera tan rígida para Martina.

Provenientes de una tribu caracterizada por su pacifismo, exacerbado por la evangelización de los misioneros, alfareros y artesanos en su origen; habían aprendido a adaptarse a la vida pastoril. Los sometimientos y despojos de tierra a los que fueron expuestos desde hacía años, habían forjado un espíritu guerrero en cada joven.

Martina tuvo la libertad de ser criada en los oficios femeninos, pero también en los quehaceres masculinos de la tribu: era una experta jinete, montaba en pelo como ninguno, participaba de las cacerías y oficiaba de chasqui por su desarrollado sentido de la orientación.

Su relación con el General José Francisco de San Martín, era como chasqui y espía del ejército de los Andes. Se cuenta que un antiguo oficial sanmartiniano, el cura Elacio Bustillos, cubrió la tumba de Martina con una laja blanca, sin ninguna inscripción, ya que “todos saben quién está allí”.

Martina Chapanay, es una de las tantas figuras que hermana a las provincias de Cuyo, pero su valentía, libertad, origen y sexo la hacen referencial y mítica.