Cita con intendentes para recalcular con el impuesto automotor

Si bien en el Ejecutivo todavía no hay certezas acerca de cómo se barajará y se dará de nuevo, el lunes los intendentes se reunirán con el mandatario provincial, a las 12 en Casa de Gobierno. El tema principal era la vuelta a clases; en las últimas horas se introdujo en el temario el aumento en el impuesto automotor.

La opinión de los jefes comunales no es menor: el 70% de lo recaudado por este tributo se distribuye a los municipios por coparticipación. Es decir, que de bajar los montos que deberán pagar los contribuyentes, impactará en las arcas municipales. Sin embargo, la gran mayoría optó por el silencio.

El pedido de la oposición para retrotraer los valores pagados al 2020, hizo estallar al intendente de Capital, Ulpiano Suárez: “el planteo que hace la oposición va a impactar en las arcas de todos los municipios. Es uno de los impuestos provinciales que más se coparticipa”, indicó.

El jefe comunal de la Ciudad, explicó que “en el 2020, ingresaron $ 362 millones (son cerca de 60 mil patentes), para nosotros representa un 22% de lo que nos ingresa por copa, que si bien disminuyó en el 2020, es un porcentaje importante. Los ingresos se van a ver afectados, en el caso de la Ciudad, puede ser un monto superior a los $ 100 millones”.

“Hay que tener en claro que la variable que maneja el gobierno provincial, que toma para los vehículos del 2010 para atrás de incrementó un 29% de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto Nacional, y el de la alícuota del 3% no se ha tocado”, cuestionó Suárez, refiriéndose a que durante 2020 subió excesivamente el precio de los autos usados.

Volviendo a la oposición, Ulpiano Suárez manifestó que “quieren asfixiar a los municipios que mayoritariamente son gobernados por nuestro espacio político. Y también digo que la decisión que pueda tomar el Gobernador es importante que la consensue con los intendentes de todos”.

En el peronismo, los intendentes están encolumnados tras la postura de legisladores del Frente de Todos-PJ, que insiste en retrotraer los valores al 2020.

Excepto el paceño Fernando Ubieta, el resto de los consultados aseguran que no recibieron invitación para el cónclave del lunes a las 12 en Casa de Gobierno. Desde el Ejecutivo aclararon que serán avisados en las próximas horas, pero que todos serán convocados.

Emir Félix (San Rafael) aseguró que “no es cierto que las comunas van a recibir menos dinero que el año pasado, a la gente no le ingresa al bolsillo, no van a recibir menos. Vamos a recibir a lo sumo lo mismo del año pasado, para qué recibir el doble si no se puede pagar”.

“Lo manifestamos en la Legislatura, y nos dieron pelota. Pero como para la Ley de Avalúo e Impositiva se necesita mayoría simple, no nos necesitaban. Lo seguimos sosteniendo, el ministro (Lisandro Nieri) garantizaba que iba a ser del 29%, y esta es la realidad”, indicó.

La cuenta que sacan en el peronismo tiene a la mora como un factor importante: entienden que ese dinero proyectado a recaudar no será tal, porque mucha gente no pagará.

Roberto Righi, intendente de Lavalle, indicó que “es desmedido el aumento cuando no hubo aumento de ingresos en ningún sector, y aparte los sectores productivos e industriales están destruidos”. Por eso se mostró en sintonía con su par sanrafaelino y aseguró que “prefiero cobrar menos y que se pague, y no mucho y no recaudarlo”.

“Me parece que no se puede aumentar el 100%, que vaya acorde a la inflación en todo caso, después veo que del 2015 para atrás y condonan deudas y demás. Y al que paga siempre se le aumenta el 100%”, expresó Fernando Ubieta, intendente de esa comuna.

“Con esos montos la gente no va a pagar y se va a recaudar menos. Si aumentas el 100% te genera una morosidad tremenda. Yo era gerente en el Banco Nación y cuando las tasas de interés se dispararon arriba del 40%, el índice de morosidad pasó del 1.2 al 4.3 en cuatro meses. La gente no paga porque no tiene”, indicó.

Cobos pidió “consideración”

Una de las voces que se expresó con respecto a los aumentos de patentes fue el senador nacional Julio Cobos. “En los últimos 10 años, para la cotización del Impuesto Automotor se toma el 3% del valor fiscal que establece la AFIP y eso está en la ley. Y la realidad que tenemos es que en este país la moneda no es dólar, pero todo está dolarizado, en particular los autos”, dijo a Los Andes.

“Creo que en esta situación, merece una consideración por el impacto que hay en una sociedad que está en un contexto económico y social muy complicado. Esto se lo transmití al Gobernador y Vicegobernador, que entendieron la situación y lo cierto es que tienen que juntarse con los intendentes por la coparticipación”, manifestó.

Petición con más de 80 mil firmas

“Un vecino cansado de abusos impositivos”, Cesar Boarelli lanzó la petición en Change.org con la intención de llegar a 150 mil firmas para voltear el incremento del impuesto automotor.

Hasta ayer ya había superado las 82 mil bajo el pedido de no abonar el impuesto. “No es posible que nos suban 75 a 100% la patente automotor 2021”.

Y entre los argumentos, cita que “la inflación Indec fue del 36%, los sueldos subieron en promedio 24% y otros casos nada. Por más que haya un aumento de avalúo por parte de Nación, este impuesto lo aplica la Provincia de Mendoza”.

Finalmente pide “a todos los mendocinos a no pagar este impuesto hasta que no sea reducido su aumento avalores RAZONABLES”.

