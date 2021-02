Canasta escolar: entre la incertidumbre y aumentos del 50%

Una recorrida por librerías y casas de venta de uniformes refleja un panorama de pocas operaciones y dudas sobre las clases presenciales.

El costo de los productos escolares por el ciclo lectivo que empieza el 1 de marzo refleja el impacto de la inflación. Con respecto al año anterior, “los precios han subido todos entre un 48 y 50% en promedio”, sentenció Gustavo Fernández, presidente de la cámara de librerías de Mendoza.

El panorama de los locales de venta de artículos de librería y uniformes escolares es muy distinto al que se acostumbraba ver para esta época en años anteriores. Locales con muchos artículos exhibidos pero casi vacíos de público. “Las ventas son bajísimas”, señaló Fernández.

“La gente no se anima a salir a comprar. La incertidumbre en enorme. Yo creo que hasta que los chicos estén verdaderamente yendo a la escuela esto no va a cambiar”, agregó.

En la misma sintonía se expresó Nicolás Cusillán, gerente de un local ubicado en calle San Martín de Ciudad. “Antes para esta época teníamos colas. Ahora está todo muy tranquilo. Todo esto va a generar un cambio en la forma de consumo. La temporada fuerte antes de la pandemia era hasta el 10 o 15 de marzo como mucho, ahora el lapso de comprar estimamos se va a extender un mes o mes y medio”, aclaró.

Si bien el gobierno ha anunciado que el lunes 1 de marzo los estudiantes de la provincia vuelven a las aulas, desde los colegios sólo se ha enviado una lista de materiales muy simple. “Es muy básico lo que nos han mandado a comprar”, comentó Sebastián Cueto, un papá que se viajó desde Santa Rosa a la capital provincial para comprar los pocos útiles escolares que necesitan sus niñas de 5 y 9 años.

“Calculo que nos irán a pedir más cosas a medida que avance el año. Por ahora nos han pedido como para empezar, pero yo creo que ni las maestras tienen muy claro cuánto va a durar el tema de la presencialidad ni cómo se va a ir resolviendo el año, ante eso, por suerte no nos están haciendo gastar mucho”, acotó Anabel quien salió a ver precios y comparar antes de hacer la compra final para que sus hijas vuelvan a clase.

El mayor temor: los precios

“La verdad es que venía asustada, con mucha menor expectativa”, contó una mamá a El Sol en la recorrida por algunas librerías.

Paola Ramirez confirma lo que casi todos los padres y madres con hijos en edad escolar están haciendo. “He caminado y buscado precios. He comparado y así terminé comprando la mochila, la misma que ves acá (señalando una del stock) por menos de la mitad por Mercado Libre”, explicó.

El artículo que más refleja la suba de precios: la mochila

El artículo que menos se vende, por lejos, son las mochilas. “De cada diez padres que vienen al local, uno y con suerte, compra mochila. Es que quedó todo del año pasado, imaginate. Nuevo y sin uso”, expresó Cusillán.

Hay mochilas para todos los gustos y bolsillos. Las de alta gama, que vienen con luces y hasta puerto USB para enchufar el celular tienen un costo aproximado que supera los 8 mil pesos. Lógicamente también hay mucho más económicas. Todo depende de los materiales, la durabilidad y del diseño.

Justamente, debido al fuerte incremento del precio de las mochilas fue que desde “Proyecto Mochi Mendoza” este año decidieron no incluir este artículo en los kits. Este año, a diferencia de los anteriores, el listado que recibían los padrinos y madrinas contaba de elementos básicos como cuadernos, lápices, colores, témperas y cartucheras.

“Sólo pedimos lo básico como para que todos los niños y niñas puedan empezar las clases con sus útiles nuevos. Además sabemos que todo está caro. De hecho este año nos ha costado muchísimo poder llegar a completar el cupo de kits”, contó Fabiana Insegna a El Sol .

Si te querés sumar y colaborar con las chicas de “Proyecto Mochi Mendoza” podés contactarte con Fabiana Isegna al 2615788405 o al Facebook de Proyecto Mochi Mendoza.

“El principal problema que tenemos es que hay mucha especulación. Los artículos importados han subido una barbaridad porque están ligados al dólar. Y como el dólar tiene tantas cotizaciones especulan con eso”, dice Fernández mientras trata de explicar de dónde proviene la suba de los útiles.

La pandemia no solo cambio los hábitos de consumo. Sino también los de producción. “Tenemos un tema, los fabricantes ya no fabrican la gran cantidad que hacían antes. La pandemia ha generado tanta incertidumbre que nadie se anima a fabricar porque después no lo vende, nadie quiere comprar cosas que después no usa, y así se vuelve una cadena que termina afectando todo”, explicó el presidente de la cámara de librerías.

Los útiles escolares presentan un aumento de casi el 50% en promedio con respecto al año pasado.

Además, otro hecho que explica el incremento de los precios es que «antes, desde octubre hasta más o menos abril, nosotros los libreros, comprábamos a los fabricantes y los precios no aumentaban. Ahora todos los meses están subiendo un 5%. Entonces eso se va trasladando. No sabemos bien a qué se debe, pero todo sube todo el tiempo«, dijo quien maneja la cámara de libreros en Mendoza.

Por ahora, las tímidas ventas se abocan a los útiles básicos: cuadernos, block de hojas, lápices y lapiceras y algún que otro elemento de plástica como témperas, hojas color, plastilina y plasticola.

De todas formas, “les recomendamos a los papás que vayan comprando ahora, porque con los protocolos Covid después que empiecen las clase van a querer ir todos juntos y no los vamos a poder atender”, agregó para finalizar Fernández.

Sin tanto uniforme

En la recorrida por librerías y casas de venta de uniformes escolares el panorama fue similar. Reina la incertidumbre total.»No hemos vendido prácticamente nada», contó María Elena Mercado de Unifortex.

El año pasado la pandemia tomó por sorpresa todo y a todos. «Nos quedaron uniformes acá que nunca vinieron a retirar. Les mandamos mensaje y todo y nunca vinieron», agrega una de las empleadas del local que confecciona prendas para varios colegios públicos de la provincia.

La venta de uniformes es muy poca.

Pocas consultas, pocas reservas y aumento de costos. «Y este año casi ni consultan. Es tan grande la incertudumbre sobre cuánto van a durar las clases presenciales que, te juro que entiendo a los padres, porque yo tampoco le he comprado el uniforme a mi hijo porque como no se sabe si cursan una semana o día por medio ni cuánto va a durar esto…», aclaró con cara de resignación la encargada del local.

