Advierten que en febrero puede complicarse la pax cambiaria

Un informe de Consultatio señala que la demanda de dólares por servicios de deuda jugará un rol importante este mes, ya que entre intereses a organismos (incluido FMI) y servicios de deuda corporativa suman casi u$s550 millones, es decir, más del 10% de las reservas netas del BCRA. El canje de YPF también representa un riesgo: para evitar un default deberá obtener el 70% de adhesión de los tenedores del YPF21 o que el BCRA flexibilice las normas.

Como aditivo, desde Consultatio añadieron que el apetito por pesos suele caer hasta 6% en febrero, solo por factores estacionales.

“En febrero el ritmo de liquidaciones del agro suele ser muy bajo, porque se termina la época fuerte del trigo y falta para que llegue la soja. Además, no somos optimistas respecto de que este febrero tenga liquidaciones por encima del promedio histórico del mes, como sí había sucedido en enero, debido a las medidas gremiales que se habían dado en diciembre”, señaló el analista de Invertir en Bolsa Federico Broggi, en una presentación audiovisual del broker para sus clientes.

Por otro lado, Broggi agregó: “Febrero y marzo son meses bastante complicados para la demanda real de pesos, lo cual puede generar demanda de dólares y presiones devaluatorias que impacten en el contado con liquidación”.

Incluso fuentes del Banco Central señalaron a este medio que es muy posible que febrero termine con saldo vendedor (al igual que en 2020) ya que se espera mayor demanda de importadores.

“A priori, si no cambia nada de lo exógeno como de lo endógeno, uno espera más movimientos, porque la demanda de pesos cae en febrero y este año puede ser un poco antes, porque las vacaciones fueron más cortas”, sostuvo el director de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño. “Este esquema tiene un problema porque la tasa de interés es inconsistente”, añadió.

Respecto del dólar blue, que viene cayendo en forma sostenida, el operador de cambios de PR, Gustavo Quintana, señaló que puede haber un rebote en el segundo mes del año: “Es probable que a partir de febrero haya un cambio en la demanda de dinero que pueda revertir esta tendencia y los precios se recompongan”.

Quien matizó el escenario y consideró que febrero puede ser más tranquilo que lo que otros economistas esperan fue Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG, que explicó: “Lo que hay que pagar al Fondo no es un número tan grande y si la caída de la demanda de pesos es bien entendida por el BCRA puede generar un problema distinto, que es el aumento de los pasivos remunerados. Pero no veo algo traumático”. En cuanto a qué significaría un correcto entendimiento del Central respecto de la caída en la demanda de pesos, Lorenzo especificó: “Si son cautelosos y hacen un esfuerzo por esterilizar (y ese esfuerzo implica subir la tasa), no para frenar la inflación directamente, sino para que no quede desalineada la tasa real”.

Por otro lado, Lorenzo señaló que mucha gente perdió dinero endeudándose en pesos para pasarse a dólares, esperando una suba que no llegó, algo que puede moderar la ansiedad de los agentes por hacerse de billetes estadounidenses.

Al respecto, algunos analistas de mercado consultados por Ámbito creen que el Gobierno apeló a un cierto disciplinamiento que terminó perjudicando a quienes apostaron al dólar.

“En el mercado blue apareció gente vendiendo en grandes cuevas montos que permitían hacer caer las cotizaciones y en el segmento bursátil se sabe que hubo llamados a las ALyCs, pidiendo que no operen, hablándoles de la ley penal cambiaria. Los domesticaron”, refirió una fuente de mercado.

Cambio de mes

Los números de enero muestran un dólar contado con liquidación (CCL) que cerró en $150,52, lo que implicó una suba del 7,3% mensual, casi duplicando a la del mayorista, que avanzó 3,8% (finalizó en $87,33). De esta forma, la brecha entre ambas cotizaciones escaló a 72,35%.

En tanto, el MEP cerró en $147,88 (+5,6% respecto diciembre) y el blue tuvo una caída de $13 en lo que va del año (está en $153).

Las reservas brutas empiezan febrero en u$s39.517 millones, es decir, unos u$s107 millones más que los que había el 31 de diciembre. El 18 de enero había llegado a los u$s39.812 millones. Un factor que viene jugando en contra es el oro (metal precioso que el BCRA contabiliza entre sus tenencias) cuya cotización bajó 3,2% en 2021.

