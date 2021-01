Trotta llega a Mendoza y se reúne con los sindicatos docentes

Hoy llega el ministro de Educación de la Nación a Mendoza. La visita de Nicolás Trotta se da en medio de un clima tenso entre el SUTE y el Ejecutivo provincial. En su agenda está prevista una reunión con los sindicatos del sector de la educación y en horario a definir, también tendrá un cónclave con el Gobernador. Se hablará de clases presenciales y vacunas, entre otros temas.

La mañana del miércoles tendrá altas temperaturas, no solamente por la tórrida semana veraniega que transita Mendoza, sino porque el ambiente está caldeado. Empieza la cuenta regresiva rumbo al 1 de marzo para que comiencen las clases, el Gobierno provincial decretó el aumento salarial a los docentes, incremento que no era avalado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), desde donde ratifican la negativa a iniciar el ciclo lectivo.

En el SUTE no cayó para nada bien la decisión tomada por Suárez en cuanto al aumento por decreto, aunque se le hayan adicionado al 20% en tres cuotas, el bono de $54.000 a pagar en 12 veces. “La relación sigue tensa”, dijo Laura Espeche, Secretaria Adjunta del gremio.

En medio de estas tensiones, Trotta recibirá a los sindicatos. El SUTE ha llamado a convocarse a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno mientras en el Cuarto Piso se desarrolla el ‘miting’ que seguramente tendrá tambien tendrá la presencia de representantes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Único de Celadores No Docentes de Mendoza (Sucend), gremios que pidieron reiteradamente el incremento que terminó ordenando Suárez el lunes. En la mesa también estará presente el jefe de Gabinete del Ministerio Nacional de Educación, Matías Novoa Haidar y la subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani.

“Queremos decirle, justamente, lo que está pasando con las escuelas en Mendoza de cara al inicio de las clases: que no tenemos la infraestructura necesaria, ni el personal ni los insumos y que hay un gran malestar en el sector docente por la enorme pérdida salarial que tenemos”, indicó Espeche.

La visita en medio de las críticas opositoras

En cuanto a la agenda de Trotta y su equipo en Mendoza, la ronda de reuniones arrancará a las 8.30 en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno y continuará hasta el mediodía. Se reunirá con el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas y Silvina Del Pópopo, Directora de Planificación de la Calidad Educativa. Además de los gremios, también se hará espacio para juntarse con rectores de universidades.

El funcionario nacional está recorriendo Cuyo: el lunes participó, junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, de la inauguración de escuelas y, de paso, vivió en carne propia el sismo que azotó a la vecina provincia; ayer visitó establecimientos escolares en San Luis que están en condiciones de recibir alumnos y alumnas este año.

La agenda de Suárez mañana es agitada porque tiene actividades en el este mendocino (ver aparte) aunque desde Casa de Gobierno confirmaron que habrá un charla presencial, aunque sin horario definido aún. Se esperaba algún encuentro con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) pero no hay confirmaciones.

En el Gobierno tomaron la decisión de que este año se dicten las clases en forma presencial, por lo tanto es algo de lo que hablarán con Trotta. “Uno de los temas de agenda a desarrollar será ese, con todo lo que se aprendió el año pasado, pero también evaluando con lo que viene pasando en el mundo y la necesidad de los chicos de volver a ese contacto presencial con la escuela, sobre todo en los sectores más vulnerables”, agregó el titular de la cartera de educación.

El diputado nacional Alfredo Cornejo introdujo un elemento más al clima en el que llega Trotta: salió a cuestionar al Gobierno Nacional porque la decisión del retorno a clases “es empujada por dos Gobernadores no afines al Gobierno de Fernández”, Mendoza y Córdoba, mientras que desde la Nación aún no hay decisiones. Le pidió que se “contagie y comprenda que nuestros chicos y jóvenes necesitan imperiosamente volver a las escuelas para aprender, para leer y estudiar, pero no menos importante, para socializar e interactuar”.

“Hay estados en el mundo a los que les conviene tener sociedades brutas y divididas” y que “bajar la calidad educativa con paros y sin evaluación de docentes son algunas de las acciones para ello. No quiero pensar que esa es la causa del no inicio de clases en Argentina”, finalizó.

Suárez se irá al este

A las 12.30, el Gobernador estará en el Parque de Servicios e Industrias Palmira (Pasip) en San Martín. Junto a funcionarios de su gabinete e intendentes de los departamentos de la zona, con el anfitrión Raúl Rufeil a la cabeza, abrirán las puertas del Parque Tec Este, primo hermano del TIC de Godoy Cruz. Allí se instalarán oficinas del Iscamen, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y otras instituciones públicas.

A la espera de la llegada de empresas privadas, se han regularizado los papeles de las parcelas y están en condiciones para ser ofrecidas, con el marco legal correspondiente.

