Segunda ola ¿Lo peor está por venir?

El relajamiento de las fiestas de fin de año y su consecuente traducción en una suba de contagios no es exclusivo de la Argentina. Ocurrió en muchos países y uno de los casos más notorios es Irlanda. El 13 de diciembre, el jefe de sanidad pública, Tony Holohan, anunció que tenían el número más bajo de casos per cápita. Era una gran noticia: luego de haber sufrido un pico de muertes por millón de habitantes que estaba entre los peores, el país parecía atravesar una segunda ola amesetada, sin sobresaltos. Sin embargo, a principios de enero tuvieron un pico de contagios y durante varios días fueron el país con el peor índice per cápita de nuevos positivos. Con el desacople habitual en estos casos -a las pocas semanas, los picos de contagio suelen traducirse en una escalada de muertes- Irlanda está ahora creciendo de manera dramática en sus muertos por millón de habitantes. La razón detrás de este rebrote, coincidieron los especialistas, es la flexibilización en las medidas de protección que se produjo alrededor de las fiestas de fin de año. Como quedó demostrado en Irlanda y también en la Argentina, esta pandemia es tenaz. No perdona descuidos y suele castigar con severidad a aquellos que festejan antes de tiempo.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/sociedad/segunda-ola-lo-peor-esta-venir-rebrotes-nid2574944