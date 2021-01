Se posterga una semana la sesión para debatir proyectos económicos

La Cámara de Diputados postergará hasta la próxima semana la realización de una sesión especial para debatir diversos proyectos de ley de carácter económico, debido a la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el temario entre el Frente de Todos y los bloques de la oposición, informaron este martes fuentes parlamentarias.La bancada oficialista -conducida por Máximo Kirchner- aspiraba a efectuar este miércoles la primera sesión del periodo extraordinario para votar los cambios al régimen del monotributo, y los incentivos a la construcción y convertir en ley el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda publica.

En ese marco, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y la conducción del Frente de Todos mantienen conversaciones con los bloques opositores para acordar la agenda de temas que se debatirán en la reunión del pleno del cuerpo.

Uno de los temas que demora la posibilidad de alcanzar un consenso es el reclamo formulado por el interbloque Federal para que el Gobierno nacional incluya la prórroga a la ley de biocombustibles dentro del temario de sesiones extraordinarias.

La norma es considerada clave para Santa Fe y otros provincias del norte del país, aseguraron en el interbloque.

La iniciativa -que ya fue aprobada por el Senado- extiende hasta el 2024 la vigencia de esta norma que caduca en mayo de 2021.

La prórroga contempla beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para productores de biocombustibles de 54 plantas instaladas en diez provincias.

El resto de los proyectos económicos que están en la agenda tienen un amplio respaldo político y es probable que también acompañe estas iniciativas la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio (JxC).

Si bien el interbloque de JxC-que conduce Mario Negri- no firmó el acta de protocolo de funcionamiento hasta el 12 de Febrero ya que reclama que no se incluya la reforma judicial ni los cambios en la designación del Procurador General, no se opondrá a que se realice una sesión con determinados temas, señalaron fuentes parlamentarias opositoras.

Ese Protocolo establece que las comisiones y las sesiones deberán ser presenciales pero se permite que los diputados clasificados en grupos de riesgos puedan participar en forma remota, debido a la pandemia del coronavirus.

Además se aplican determinadas normas sanitarias para evitar los contagios del Covid 19, ya que deberán hisoparse legisladores y el personal que realiza sus tareas con 48 horas de anticipación, y entonces la convocatoria debe hacerse por lo menos con tres días de anticipación.

Los principales temas de la agenda incluyen los proyectos de sostenibilidad de la deuda aprobado por el Senado, que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben contar con aval parlamentario.

También el oficialismo quiere debatir el proyecto de reforma al Monotributo, a través de cuya iniciativa se contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021.

De acuerdo al texto, podrán deducir además en el primer año el 50 por ciento del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30 por ciento en el segundo y el 10 por ciento en el tercer año.

También buscan tratar los proyectos de incentivos a la construcción, que consisten en beneficios impositivos a las inversiones y por otro facilitar el acceso a los créditos hipotecarios de vivienda única.

Una de las iniciativas prevé eximir del pago del impuesto sobre Bienes Personales durante dos años y otorgar un crédito fiscal igual al 1% del desembolso a quienes promuevan proyectos de construcción.

También a quienes declaren la tenencia de moneda extranjera en el exterior y lo destinen a la construcción se les cobrará un único impuesto y se le concederá un bloqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre esos fondos, entre otras cuestiones. Telam