Política y economía 2021: las advertencias de CFK y las críticas de Lavagna marcan el desafío para el Presidente

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, elogiado por la ex presidente por su pasada gestión económica.

La ex presidente mandó su mensaje sobre los límites del ajuste. Y agregó así un elemento nuevo y sensible a la interna. El ex ministro reclamó medidas a contramano del “populismo”. Para Alberto Fernández era una carta de moderación ante el empresariado. Telón de fondo: crisis y FMI