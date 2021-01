La guanábana es la floración de un árbol de hoja perenne nativo de las regiones tropicales del mundo.

Su Nombre botánico: Annona muricata L., Familia: Annonaceae

Este árbol es bajo y se llama graviola en Brasil, guanábana en español y soursop en inglés. El fruto es muy grande, larga, espinosa, verde , la pulpa blanca y dulce se come con las manos, y más comúnmente, se utiliza para hacer bebidas de frutas y helados. Este árbol frutal tiene su origen en Perú, tiene mucha similitud con la chirimoya aunque su sabor es distinto.

El árbol de guanábana llega alcanzar entre 8 y 10 m de altura, su follaje es compacto no muy abundante, las hojas son simples y coriáceas (gruesas), color verde oscuro, grandes y brillantes, sus flores son de color verde amarillento, sus hojas son de olor penetrante al frotarlas con las manos.

El árbol de guanábana es de clima tropical por lo tanto no tolera las heladas, sólo producirá de 10 a 15 guanábanas cada temporada (para que el árbol de el máximo de su fruto es necesario polinizarlas manualmente), debe cortarse cuando a alcanzado su madures, el fruto pierde algo de su color verde oscuro y se torna un poco más opaco y su brillo disminuye, sus espinas se tornan más suaves y flexibles.

Su sabor es muy agradable hay quienes comparan su sabor con el de la piña, otros con el mango o la fresa lo cierto es que la guanábana tiene un sabor agridulce muy rico.

USOS MEDICINALES

La pulpa de la guanábana esta constitutita principalmente por agua, sales minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, lípidos, tiene un alto valor calórico debido a la presencia de hidratos de carbono, además es rica en vitamina C, provitamina A y vitamina B.

La pulpa de la fruta puede consumirse en jugo o en agua y suele ser diurética. Las hojas se pueden consumir en té al igual que la corteza del árbol. Las semillas pulverizadas sirven como repelente de insectos untándoselas en la piel. El agua de las hojas de la guanábana también esta indicado contra los piojos. Las hojas de la guanábana también se pueden tomar licuadas, 3 hojas con un vaso de agua (comenzando con 1 hoja). Las hojas de la guanábana son buenísimas cuando se esta enfermo de paperas, primero deben suavizarse en agua o asándolas, después de esto se ponen en las paperas con la ayuda de un paño, esto ayudara a desinflamarlas más rápidamente.

Las hojas de la guanábana son excelentes cuando la persona padece de insomnio y nerviosismo.

La guanábana es buenísima para prevenir las gripes y cuando ya se tiene la enfermedad ayuda a descongestionar el pecho para esto basta con cocer tres hojas de guanábana y un puñito de flores de la misma y el té se toma endulzado con miel.

El té de las hojas es bueno para contener las hemorragias internas se hace un té con tres hojas de guanábana siempre endulzado con miel.

PROPIEDADES MEDICINALES

– Combate la hipertensión

– Combate el asma

– Combate el cáncer – Combate la diabetes

– Combate desordenes del hígado.

– Combate tumores – Insecticida, se usan las hojas y raíz. (Ayuda a eliminar a los insectos molestos como mosquitos)

– Amebicida, la corteza (combate parásitos como por ejemplo la lombriz intestinal).

– Vermífugo, la corteza y hojas (elimina toda clase de lombrices).

– Pectoral, flores y hojas (cura toda clase de enfermedades del pecho como asma, bronquitis entre otras).

– Antidiabético, hojas (se utiliza para controlar y curar la diabetes y prevenirla).

– Vasodilatador, hojas (previene y corrige la mala circulación así como también los derrames).

– Sedativo, hojas (ayuda a calmar los nervios así como al buen dormir).

– Antimalárico, hojas (ayuda a contrarrestar la enfermedad de la malaria, la cual viene acompañada de fiebre, dolores musculares y de cabeza).

– Galactogogo, fruto (favorece la secreción láctea, es un buen alimento cuando la mujer esta dando de amamantar ya que la producción de leche será mayor al consumir la fruta.

– Anticancerígeno, brotes tiernos y hojas (previene y controla la enfermedad cuando ya se padece en tan solo 48 horas de estarlo tomando).

– Antiparasitario, corteza y semillas (para los niños tomado como té en ayunas).

– Antiespasmódico, hojas (ayuda y previene las contracciones del músculo involuntariamente provocando que estos se endurezcan y se abulten para estos espasmos la guanábana es muy eficaz).

– Antibacteriano, corteza (la guanábana destruye las bacterias y les impide que sigan proliferando causando enfermedades).

– Antiulceroso, corteza (la guanábana facilita y ayuda a cicatrizar las heridas, es buenísimo para la gastritis).

– Antidiarreico, (ayuda cuando las personas presentan diarrea con o sin infección)

Las investigaciones muestran que con los extractos de este milagroso árbol ahora puede ser posible:

* Atacar al cáncer de forma segura y eficaz con un tratamiento completamente natural que no causa náuseas extrema, pérdida de peso y pérdida del cabello

* Protege el sistema inmunológico y evitar infecciones mortales

* Sentirse más fuerte y más sano en todo el transcurso del tratamiento

* Aumentar su energía y mejorar su perspectiva de vida

Los extractos del árbol mostraron que:

* Efectivamente ataca y mata las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, mama, próstata, pulmón y cáncer de páncreas.

* Los compuestos del árbol resultaron ser hasta 10.000 veces más potente en frenar el crecimiento de células cancerosas que remedios utilizados en quimioterapia.

* El compuesto extraído del árbol de Graviola selectivamente mata solamente las células cancerosas. No daña las células sanas.

VALOR NUTRICIONAL Y COMPOSICIÓN QUÍMICA (100g de fruta fresca)

– Azucares (glucosa y fructosa), 15,63%

– Vitamina C 0,021%

– Almidón 1,62%

– Proteína 1,22%

– Grasa 0,31%

– Cenizas 0,73%

– Fibra 1,63%

– Humedad 80,6%

– Hierro 0,47 mg

– Fósforo 26,0 mg

– Magnesio 23,9 mg

– Sodio 23mg

– Potasio 45,8 mg

– Asimilo bine (isoquinolina).

– Anoniine (isoquinolina).

– Anonaine (isoquinolina).

– Acido Caproico.

– Arginina (aminoácido).

– Citrulina (proteína).

Composición química de la hoja:

– Isoquinolinas: anonaine, anoniine, atherospermine, y coreximine.

– Lactonas: javoricina, murihexocina A y C, gigantetronemina, muricoreacina, annopentocinas A, B, y C, annomutacina, annomuricina A, B, C, y E, y annohexocina.

– Lípidos: acido esteárico, acido linoleico, acido lignocérico, y acido gentísico.

– Las acetogeninas de la hoja con actividad anticancerígena: muricapentocin, muricatocin C, muricatocin A, annomuricin B, annomuricin A, murihexocin C, muricoreacin, bullatacinone, y bullatacin.

Componentes químicos de la semilla de la guanábana: lactonas, annomonicina, annonacina, annomontacina, annomuricatina, annonacinona, javoricina.

Contiene además: annomuricatina (proteína), y acido linoleico (lípido).

…..¿sabías que?……

Nombres comunes o populares de la guanábana: catuche o catoche, masasamba, corosol, chachiman, huana huana, graviola, chirimoya brasilera, fruto de la digestión, cohosol, araticú, zapote agrio, pehne, annona de México y annona de la India.

De la guanábana se pueden aprovechar el fruto, las hojas, las flores, el tallo, la corteza, las raíces que resulta medicinal, sobre todo las hojas ya sea en licuado o en té su función principal es combatir el cáncer La Guanábana es 100 veces más potente en inhibir el cáncer que la quimioterapia

Gentileza: www.susanaperucca.com.ar