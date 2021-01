Entró en vigencia el paquete de leyes tecnológicas para pymes mendocinas

Así lo sostuvo el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, en un encuentro con autoridades del Polo Tecnológico, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y la senadora, Anabel Fernández Sagasti.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, participó de un encuentro con autoridades del Mendoza TIC-Parque Tecnológico, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

En el marco del encuentro, tendiente a desarrollar temas vinculados a la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la creación del Nodo de Conectividad, el titular de la cartera económica Enrique Vaquié comentó que “desde el primer momento nosotros creímos en reglas claras que había que aplicar en un sector que presentaba cambios en las reglas de juego de manera permanentes y que nos hacía dudar.

“Para que los mendocinos pudiéramos confiar -agregó- fuimos consensuando con el sector privado y los 18 intendentes, una serie de leyes que fueron aprobadas por mayoría en la legislatura mendocina: la de Fomento a los Emprendedores, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la de Economía del Conocimiento. Las tres leyes fueron reglamentadas y desde hoy ya están disponibles para co-financiar capacitaciones, proyectos, etc”, remarcó Vaquié.

El funcionario recordó que la semana pasada se entregaron subsidios al sector privado por un monto de US$ 870 mil a 11 proyectos privados mendocinos que están estrictamente vinculados a la innovación y la productividad sistémica de la economía. Estos montos se acoplan a los US$ 370 mil aportados desde el sector privado, elevando la suma total a US$ 1.240.000.

Además, el titular de la cartera económica de la provincia, comentó que otro de los objetivos enmarcados dentro de estos proyectos tiene que ver con la generación de empleo y fomentar la inversión privada mediante la vinculación con el programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace) a través del cual unas 700 pymes se encuentran entrenando a unos 1.200 mendocinos en pos de mejorar sus capacidades de empleabilidad.

Por otro lado, Vaquié hizo referencia al lanzamiento de la segunda etapa del programa de fomento a la inversión privada, Mendoza Activa: “Está previsto el lanzamiento a mediados de este año. En esta primera instancia se han presentado unos 1.600 proyectos por 8 mil millones de pesos. Queremos que, en esta segunda instancia, este sector participe de manera activa y vamos a trabajar de manera conjunta para ello”.

“El breve estaremos inaugurando el parque tecnológico de la Zona Este. Lo estaremos poniendo en marcha junto a los 5 intendentes comunales y el Gobernador. Va a ser un Parque dedicado a la Biotecnología puntualmente y estamos trabajando en un proyecto similar en Zona Sur porque queremos llevar, durante estos 4 años, esta experiencia a varios Departamentos”, agregó el funcionario.

Por último, Vaquié aprovechó la presencia de la legisladora nacional para recordar que la provincia tiene tareas pendientes: “Tenemos que trabajar con el gobierno nacional en la reglamentación de la Ley Nacional de Economía del Conocimiento debido a que algunas provincias tienen más beneficios que otras y Mendoza es una de ellas. Hay que darle pie de igualdad a todo el país para que todas se desarrollen de la misma manera como lo estamos haciendo aquí en Mendoza y no segmentar entre quienes deben ganar y quienes deben perder. Creo que, si lo hacemos de esta manera, entre el sector público entero y el privado, nuestros jóvenes van a elegir quedarse, apostar por Mendoza con trabajo y proyectos propios”.

A su momento, Sagasti remarcó que “hay grandes acuerdos que nosotros desde la función pública debemos impulsar. El conocimiento nos tiene que llevar al futuro y a la generación de empleo. Si hay algo que hemos aprendido es que el conocimiento es una de las grandes herramientas que tenemos para desarrollar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estoy a disposición como senadora para aportar en ese sendero que los mendocinos ya comenzaron a transitar”.

Francisco Bravo, presidente del Mendoza TIC Parque Tecnológico, comentó que “el Polo quiere caracterizarse por ser aséptico políticamente. Esto de poder juntar en una mesa a referentes oriundos de distintas tendencias políticas no quiere decir que no nos interese la política sino que estamos por encima de eso y que lo único que nos atrae es la transformación de la economía en la economía del conocimiento. Queremos evangelizar sobre la importancia de avanzar hacia el cambio del paradigma del conocimiento que tiene que ver no solo con la ciencia y la tecnología, sino con todo lo que tenga que ver con el conocimiento porque eso nos va a sacar del estado en el que estamos y la única forma que hay para pasar a ser un país desarrollado es con el conocimiento”.

El Intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, agregó que “estos son desafíos que venimos trabajando desde hace tiempo. Se han hecho avances legislativos muy importantes, pero hay que acompañarlos con políticas públicas e infraestructura de apoyo. El municipio está acompañando desde el principio y como meta nos fijamos colaborar porque entendemos que es donde se genera empleo y porque es donde se generan soluciones tecnológicas para problemas públicos”.