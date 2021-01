El refuerzo impensado de Boca en un puesto clave para Miguel Ángel Russo

El plantel de Boca continúa disfrutando de las mini vacaciones luego de la consagración por la Copa Diego Armando Maradona. Los futbolistas deberán retornar a los entrenamientos este miércoles 27 para iniciar los trabajos de pretemporada. Al parecer, Miguel Ángel Russo contará con Cristian Pavón, quien se sumará al plantel tras su retorno de Los Ángeles Galaxy de la MLS, pero con claras intenciones de ser transferido. El DT también tendrá a disposición a Agustín Almendra, quien lleva varias semanas realizando una puesta a punto física luego de un amplio parate debido a cuestiones personales que lo alejaron de la práctica deportiva.

“Todavía con Cristian no tuvimos esa charla profunda. Primero queremos analizar la situación y nada más. Es jugador del club, tiene contrato y nosotros no tenemos ningún tipo de problemas. Está entrenando, el miércoles se reintegra al plantel de Primera. Tiene contrato por mucho tiempo, mientras que no haya algo extra no va a pasar nada”, aclaró Raúl Cascini en diálogo con Cadena Xeneize. “Agustín (Almendra) está entrenando con la Reserva porque la Primera está de vacaciones, pero el miércoles va con Primera. Tuvimos una charla con él como correspondía. Hoy está bien. Mucho mejor. Lo notamos consciente. Esperemos que retome los entrenamientos y Russo definirá”, completó el ex mediocampista y actual integrante del Consejo de Fútbol.

Al margen de lo que suceda con ambos, el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico xeneize podría contar con un refuerzo impensado. Se trata de Lucas Olaza, quien se encuentra a préstamo hace dos temporadas en el Celta. Según informó la prensa de España, el conjunto de Vigo no hará uso de la opción compra valuada en cuatro millones de euros y el lateral izquierdo deberá retornar a Boca, club dueño de su pase en junio.

Lucas Olaza juega en el Celta, pero su pase le pertenece a Boca (Mandatory Credit: Photo by Santiago Vidal/Penta Press/Shutterstock)

El pase del uruguayo de 26 años cuenta con una cláusula de compra si llega a los 20 partidos. Sin embargo, el Celta habría tomado una decisión de no ejecutarla y dejar que juegue un encuentro más y llegar a los 19. Es más, ya contrató a su reemplazante: Aaron Martín. Asimismo, los dirigentes españoles esperan acordar con sus pares de Boca para lograr una rebaja en la opción de compra.

“Hay una situación particular con Lucas dentro de su contrato. Es una situación diferente, no soy yo quien te puede informar al cien por ciento de esto”, dijo Eduardo Coudet en la previa del último encuentro ante Eibar (1-1), en el que Olaza fue titular y quedó a un partido de los 20. “Me gustaría que se resuelva lo antes posible, queda una semana de mercado”, pidió el Chacho.

El Celta acaba de contratar a Augusto Solari, proveniente de Racing Club de Avellaneda, donde el Coudet lo dirigió, mientras que Boca habría declarado transferible a Frank Fabra. Además, tendría todo acordado de palabra con Marcos Rojo y suenan Nahuel Tenaglia y Fabricio Bustos como posibles refuerzos.

Lucas Olaza jugó 11 partidos en Boca, todos como titular. No marcó goles. Llegó al Xeneize proveniente de Tallares en julio de 2018 y en enero de 2019 se fue a préstamo al Celta de España.

Fuente:https://www.infobae.com/deportes/2021/01/24/el-refuerzo-impensado-de-boca-en-un-puesto-clave-para-miguel-angel-russo/