El plasma sanguíneo de los supervivientes reduce un 60% los casos graves de covid, según un estudio

El ensayo clínico ha incluido a 160 personas mayores de la región de Buenos Aires, todas enfermas de covid y con un promedio de edad de 77 años. Los autores administraron un cuarto de litro de plasma sanguíneo de convalecientes a la mitad de los participantes y agua salina a la otra mitad. Solo nueve de los pacientes tratados con plasma acabaron necesitando oxígeno, frente a 23 en el otro grupo. Es una reducción del 60% del riesgo de enfermedad grave. Los resultados se han publicado este miércoles en la revista especializada The New England Journal of Medicine