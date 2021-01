El picnic perfecto. Consejos de Narda Lepes para no fallar en el intento

La vida al aire libre cobró una importancia incalculable en estos tiempos de pandemia. Las reuniones entre amigos, y hasta los cumpleaños se realizan en espacios públicos abiertos. Pero no solo se trata de llevar vasos descartables y comida lista, darse un gusto, agasajar a las personas queridas, y ofrecer un espacio acogedor donde pasar algunas horas entre risas y una buena propuesta gastronómica es un placer que nos podemos dar, incluso en tiempos de Covid 19. Barbijos, cestas, flores y un buen punteo para la elección de alimentos, a cargo de Narda Lepes, serán infaltables para un agradable encuentro al aire libre.

Las claves de un picnic

Aunque parezca tan fácil como meter todo en un bolso y acercarse a algún lugar con verde y al aire libre, el éxito del mismo depende de tener todos los detalles controlados.

Entre ellos:

Elegir un buen lugar

Un menú apto para el aire libre

Dónde llevar todo lo necesario

Pensar en el lugar

Los espacios públicos son los lugares preferidos en estos tiempos. De elegir una plaza o, si se cuenta con más presupuesto, alquilar algún predio, lo recomendable es verlo antes de organizar todo para saber qué comodidades ofrece (bebederos o baños públicos, por ejemplo) y si hay espacio suficiente para las personas que asistirán.

De elegir una plaza o, si se cuenta con más presupuesto, alquilar algún predio, lo recomendable es verlo antes de organizar todo para saber qué comodidades ofrece (bebederos o baños públicos, por ejemplo) y si hay espacio suficiente para las personas que asistirán. Jardines y terrazas en casa. Las reuniones al aire libre son parte del protocolo contra el covid, y qué mejor que encontrarse en entornos que no generen problemas para la salud. Con esta consigna en la mente, ¿qué mejor que trasladar el living al jardín? o por qué no aprovechar el balcón. Más allá de las dimensiones que limitarán la cantidad de gente, crear burbujas en el hogar es ideal para un picnic. Las lonetas, almohadones o banquitos serán los aliados para armar espacios seguros.

¿Qué preparo?

La clave del éxito en los picnics es la posibilidad de contar con comidas fáciles de comer, sabrosas y que se puedan servir en envases prácticos. Narda Lepes, que dejó a todos contentos con el menú elegido para un picnic realizado por Stella Artois en el Yacht Club Argentino (un espacio con vista al río y mucho verde) dejó en claro que los ingredientes del picnic no van en contra de sus preceptos a la hora de alimentarse. ¡Todo lo contrario! irse de Picnic no significa comer cualquier cosa.

Si bien la pandemia y los meses de cuarentena favorecieron la venta de las “box” con alimentos para todos los gustos, armar la super vianda en casa es una gran opción para cuidar lo que ingerimos.

Vegetales cortados, untables en frascos, dips y porciones pequeñas para comer con la mano son infaltables.

El menú de Narda

La propuesta de picnic saludable incluyó:

Dip de hummus de remolacha

Dip de paté

Crudité de zanahorias baby con apio, e hinojo y crema de hierbas.

Frutos secos (ideales para picotear mientras se habla, o para acompañar con cerveza)

Variedad de quesos, con cerezas (se pueden reemplazar por otras frutas de estación)

Algunas rodajas de pan integral y con semillas.

Mousse de chocolate.

Cerezas heladas y helados.

Si se prefieren cosas dulces ya elaboradas como golosinas o caramelos, tener en cuenta la cantidad de envoltorios que se desperdiciarán y llevar alguna bolsa de madera para tirarlo luego en los lugares para residuos.

Narda sumó «calentitos» al picnic, una buena idea si hay espacio para hacerlo

Dónde llevar todo lo necesario

Si el picnic será en casa, bastará con algunas bandejas donde servir las cosas o un par de mesas en las que apoyar comidas y bebidas.

Si el picnic será en un lugar público, una buena idea es usar cestas o pequeñas cajas con manijas que permitan trasladar frascos, y recipientes con la comida.

Cada cesta o caja debería tener la comida de cada grupo, para que no haya que servir, o levantarse por ellos y generar tránsito en un espacio público.

No olvidar Lonas y almohadones si el lugar al que se asistirá no tiene bancos para encontrarse con la distancia necesaria. En estos casos, también es una buena idea que cada asistente o grupo familiar, lleve su loneta y recipientes para tomar. Se evitará el exceso de material descartable y su impacto ecológico. Además, ayudará al protocolo ya que cada uno reconocerá su vaso (en el evento de Stella Artois, cada uno se llevaba su copa con el nombre escrito. De acuerdo al tipo de evento puede ser una buena idea para usar como souvenir). También se pueden sumar cucharas y tenedores para los untables y frutas que no quieran tomarse con la mano.

Si el evento lo amerita, para que las lonas se mantengan estiradas sobre el cesped se pude optar por usar maceteros o canastos con flores en los extremos

Todos los frascos de vidrio con tapas (pueden ser los de yogurt con tapas plásticas que cierran bien) serán ideales para los dips, mousse o frutos secos que también pueden incluirse en ellos.

Los vegetales ya pueden ir en los recipientes con algún dip o salsa incluida. Así bastará con sumergir cada bastoncito (por ejemplo de zanahoria) en ellos.

Los quesos ya deben ir cortados para que no haya que hacerlo en el momento.

Si hay tiempo y lugar para cocinar o calentar salchichas, papas o croquetas, también son atractivas para el picnic.

Las cerezas o frutas cortadas pueden ir con hielo en los recipientes para mantenerse frescas.

Los helados necesitarán de frío extra, por lo que es ideal alguna heladera de viaje.

Servilletas y repasadores serán ideales para mantener los deso limpios.

No olvidarse del alcohol en gel, el barbijo y repelente de mosquitos.

Un dato extra:

La iluminación es preferible no hacerla con velas, con un poco de tiempo, usar los frascos pequeños de vidrio o botellas de vidrio transparente chicas y ponerles dentro las luces que se venden para adornar arbolitos o balcones que vienen con pilas o con carga USB (en el barrio chino hay una gran variedad de modelos y precios. Así se evita que se apaguen las velas si hay viento, o posibles quemaduras si hay niños.

