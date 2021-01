La visita a Chile del presidente sin la participación de Rodolfo Suarez, a quien no invitó, vuelve a exhibir la exclusión que va más alla de un partido político. Es difícil de entender por qué se decide apartar de una reunión bilateral a la provincia que cuenta con el paso internacional por donde pasa la mayor parte del tráfico hacia los puertos trasandinos o desde ellos.

Mendoza queda relegada una vez más de negociaciones estratégicas, puesto que además tiene interés en otros pasos internacionales, uno de ellos a baja altura que podría contribuir a que el Cristo Redentor no se sature en tiempos normales. Y corre despareja en relación a otras provincias que están alineadas con el Gobierno nacional y tienen sus propios intereses.

La ausencia de representantes del Gobierno es, la vez, la ausencia de los mendocinos. No afecta a un partido político en particular, sino a los empresarios y trabajadores locales en un momento donde se necesita reactivar económicamente la obra pública y el comercio. Pero también implica un desafío para la Provincia y sus funcionarios de recuperar el terreno y no quedarse en el lamento político.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-destrato-nacional-que-golpea-a-los-mendocinos