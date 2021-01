Destaca actuaciones en las evaluativas del plantel nacional Juvenil (sub21)

Sofía Gramajo, Ivan Haddad y Luciano Quinteros, con excelente desempeño en las recientes evaluativas.

En primer lugar en 16 y 17 de enero en la ciudad de San Carlos, Santa Fe, Sofía Gramajo e Iván Hadad participaron en la convocatoria de carabina de aire, compitiendo en tres pruebas con solo un entrenamiento oficial previo a las misma debido al estricto protocolo respecto de la pandemia.

Sofía debutando en este tipo de convocatoria mostró un increíble nivel en las dos primeras competencias que la ubicaba entre las tres mejores, para luego, en el cierre de la tercera, no pudo mantener el nivel demostrado en todo el fin de semana, dejándola en el sexto lugar. Sin duda el doble turno de competencia y el estrés competitivo al cierre de toda la evaluativa, jugó un papel importante físico y mental. No obstante las sensaciones que trae de regreso son muy buenas y con proyección a nuevas convocatorias y por qué no, (pandemia mediante) la representación a nivel internacional.

En el caso de Iván Haddad, , logró dos pruebas muy buenas y una con un comienzo difícil, a pesar de este “tropiezo” el juvenil que ya lleva particionado como mayor varios años, logro quedar en la punta al final de dichas competencias.

Luego los días 23 y 24 de enero en la ciudad de Bs As, fue el turno de Luciano Quinteros, en pistola de Aire. Luciano tuvo una participación muy pareja desde sus marcas, siendo que, en unas de las pruebas, logró su mejor marca personal. Quedando al finalizar las evaluativas en el tercer puesto.

Cabe destacar que, en dichas evaluativas, no solo se observa los rendimientos, sino que también se tiene en cuenta lo cualitativo respecto de las maneras en que los deportistas se desenvuelven respecto de los protocolos sanitarios, puesto que en caso de realizarse el pre panamericano y panamericano de la división juvenil, estos tendrán estrictos y complejos protocolos para poder que los dichos torneos puedan desarrollarse de la mejor manera. No obstante tanto el pre panamericano en El Salvador no ha confirmado las fechas (en principio eran a mediado de marzo) y Colombia sede del Panamericano juvenil está a la espero de como evoluciona la pandemia, siendo la fecha pósble de dicho torneo en el mes de septiembre.

Por otro la Escuela deportiva viene desarrollando la “Escuela de tiro recreo deportiva de verano” con los deportistas en etapa de iniciación. Y de manera paralela el trabajo de transición y comienzo de pretemporada con los deportistas federados. Lo expuesto cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, San Rafael Dicho trabajo con vista al posible calendario local y nacional 2021, obviamente atravesado por la emergencia sanitaria, entendiendo la continua adaptación de las competencias a los momentos y requerimientos sanitarios.

Por último es grato contar que continuamos con importantes obras de mantenimiento edilicio como mejoramiento y ampliación ediclicia, mas modernización de las pedanas de arma corta. Todo un desafío en los tiempos que corren pero trabajando con seriedad y compromiso iremos dando finalización a las seis obras en cuestión

Pablo L Martín