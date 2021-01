Cómo lograr platos exquisitos en poco tiempo sin ensuciar tantos recipientes

Para muchas personas cocinar todos los días no es una tarea fácil. Menos si se debe alimentar a toda una familia. Hay que planear cada comida, dedicar tiempo, pensar en los gustos de cada uno, intentar incorporar alimentos sanos y, en el medio de todo, luchar para que el plato salga bien, no se queme y tenga buen sabor. Los que se sienten identificados con esta situación deben saber que existen dos tips de oro para lograr el objetivo deseado: elegir recetas convenientes y usar los utensilios adecuados. Si se siguen estos dos preceptos, el margen de error pasa a ser mínimo.

Con la idea de simplificar la vida de los cocineros designados de la casa, la chef Ximena Sáenz compartió con Brand Studio una receta infalible: “Pasta y Salsa en una sola cacerola”. Es fácil, rápida y permite ser adaptada para lograr combinaciones para distintos días de la semana. Con mostacholes, cebolla y ajo, crema y brócoli, en solo 20 minutos, se puede tener un plato gourmet, sin sobresaltos, saludable y nutritivo. Y lo más lindo para el que tiene que lavar al final: entre la cocción y la presentación solo se ensucia una cacerola. Parece imposible pero no lo es.

Para prepararlo, primero, se deben dorar la cebolla y el ajo en aceite de oliva, con un poco de sal. Luego, agregar vino blanco y agua con una cucharadita de sal. Una vez que esta hierve, incorporar los fideos y tapar la cacerola por 5 minutos. La espera es el momento perfecto para cortar el brócoli, que se agrega a continuación, para luego poner la tapa nuevamente por 4 minutos. Por último, se agrega queso rallado, crema, ralladura de limón y condimentos. Se cocina por un minuto más, y listo. La receta se puede servir directamente de la cacerola, que no solo es fantástica para cocinar sino que también es linda y queda perfecta en la mesa.

Ximena Sáenz, embajadora de Essen y palabra autorizada a la hora de hablar de gastronomía. Foto: Carolina Colmenero.

Con este mecanismo, se prepara todo en una misma pieza, se suprimen pasos y no hay que lavar muchas cacerolas. En el sistema tradicional, se hubieran dorado las cebollas por un lado, hervido la pasta por el otro y cocinado el brócoli aparte. Con este, todo se hace de una sola vez y eso no solo es más práctico sino que además da un resultado superior. “El agua de cocción queda saborizada con la cebolla y el ajo”, explicó Ximena. Y agregó que esta receta se puede hacer con cualquier pasta no rellena y con distintas verduras. También con risotto. “Es un sueño para el que no tiene tiempo de cocinar”, destacó.

Pero la clave para que la comida salga bien no es solo una buena receta sino también los utensilios adecuados. Y para esto, Essen es una gran aliada, sus productos son perfectos para los expertos en la cocina y también para los que recién se inician. Justamente, los va a ayudar a que todas las comidas les salgan bien con un esfuerzo mínimo.

Ximena es embajadora de la marca y siempre la recomienda porque sabe de los buenos resultados que da: “Te conviene invertir porque la cacerola te va a durar toda la vida y te va a hacer más simple la cocina. Cuando tenés una buena es más fácil cocinar”.

Con Essen no necesitás varias cacerolas, sino que con una podés elaborar todo un plato.

Las características de un excelente producto

Para Ximena, todo empezó con una Essen. Era la marca que se usaba en su casa familiar, y con ella dio sus primeros pasos. “Ahí empecé a hacer mermeladas, pochoclo”, recuerda. Es que en estos utensilios se puede cocinar cualquier cosa. Desde carnes hasta pastas, tortas y salsas. Allí se puede unir todo y preparar la cocción de varios alimentos a la vez, sin usar un sinfín de recipientes.

En la Essen también se pueden hacer carnes, pollo a la cacerola, tortas y todo en pastelería. Su material hace que sus paredes, muy resistentes, mantengan bien el calor y funcionen como un hornito. Esto produce que, por ejemplo, las carnes se doren bien. Por el contrario, cuando se usan piezas de paredes finas, estos alimentos generalmente se queman.

El sistema es muy simple: la cacerola se debe calentar con un fuego potente (la llama no debe pasar los aros plateados porque si no quema la pieza) antes de ser utilizada. Pero una vez que se empieza a cocinar, se debe utilizar el fuego corona, que está en un nivel más bajo que el mínimo. Esto hace que la comida se haga de forma pareja. Además, permite que se gaste menos gas. Es ideal para quienes no tienen acceso a gas natural y deben usar garrafa, ya que con este mecanismo consumen menos.

El aluminio fundido con el que están fabricadas las cacerolas asegura su durabilidad, la conductividad del calor, el ahorro de energía y la reciclabilidad al final de su vida útil. Todo coopera para contribuir con el medio ambiente y consumir menos gas o electricidad.

Las ollas Essen son ideales para aquellos que no tienen acceso a gas natural y deben usar garrafas, ya que consumen menos.

“Si te vas a comprar una Essen por primera vez, yo recomiendo la cacerola de 24 cm, que es ideal para hacer guisados y muchas recetas. Se puede usar para cuatro personas. Si la familia es grande, conviene la de 28 cm.”, afirmó Ximena. La marca tiene productos que se adecuan a todas las necesidades. Destacó además la importancia de la cocina en estos tiempos: “Ya venía siendo una moda esto del comfort food o comida reconfortante. La pandemia nos hizo necesitar un poco más ese abrazo de la comida casera. Llevar la cacerola a la mesa es una oda a la comida casera”.

Entre los favoritos de Ximena a la hora de cocinar está la pastelería. Tiene mucho para explorar con las Essen, en las que prepara tortas, brownies, budines y pancakes, entre otras recetas. “En el último tiempo desarrollé un amor muy grande por la cocina salada”, contó y agregó que también le encanta preparar pastas caseras cuando tiene tiempo. Todos sus esfuerzos, además están puestos en la variedad a la hora de que la comida llegue a la mesa de su familia. Busca incorporar alimentos saludables y la modalidad de cocinar todo en la misma cacerola le calza perfecto. “En la Argentina se come mucha harina y no tantas verduras”, comentó, y destacó la importancia de adaptar la alimentación de a poco, e incorporar los vegetales en las recetas más tradicionales, por ejemplo de pastas o carnes.

En esta materia, las Essen son ideales, ya que concentran y realzan los sabores y logran que los platos sean más saludables. Su cierre perfecto permite mantener las propiedades de los alimentos, ya que se cocinan en sus propios jugos. Así, se conservan las vitaminas y los minerales y disminuye el contenido graso, a la vez que se evita el exceso de sal.

Para 2021, Ximena tiene muchos proyectos. Prepara un libro de pastelería y tiene varias propuestas para hacer televisión, luego de haber dado un paso al costado en Cocineros Argentinos. Por otra parte, dedica mucho tiempo a sus redes sociales, tanto a su perfil en Instagram como a su canal de YouTube, que abrió recientemente. “Las redes me cambiaron la vida. Me encantan porque tengo un feedback inmediato”, resaltó. Por supuesto, en todos sus pasos, siempre está acompañada por Essen.

