Avanza una nueva película de «Star Wars» y suman al productor ejecutivo de «Loki»

El productor ejecutivo de la serie de Disney+ «Loki», Michael Waldron, será uno de los guionistas de la nueva película del universo narrativo de «Star Wars» que prepara la compañía, informaron medios estadounidenses.Según publicó Deadline, Waldron llegó a un acuerdo con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y jefe creativo de Marvel, quien producirá la cinta -aún sin fecha- junto a Lucasfilm.

De esta forma, se corre un poco el velo sobre este proyecto de Disney para continuar con las películas de la marca creada por George Lucas en los 70, luego de que en 2019 ya se anunciara que el universo continuaría con otros personajes y otras historias tras «Episodio IX – El ascenso de Skywalker».

Ganador de un Emmy como guionista, Waldron ya se encuentra en Marvel con el guion de «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness».

Sin embargo, este no sería el único acuerdo entre Waldron y Disney. Según el mismo sitio, antes del estreno de la primera temporada de «Loki» (una de las muchas series de personajes de Marvel que prepara Disney+, que llegará a la plataforma en mayo próximo) las partes ya se encuentran en tratativas con miras a la segunda entrega. Telam