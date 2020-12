Temporada de frutillas, la estrella de las frutas que mejora la salud

Aportan muchas vitaminas y favorecen la eliminación de líquidos. Pero siempre se deben comer crudas y frescas. Desde el Programa 365 Tentaciones te contamos cómo conservarlas y qué recetas preparar.

La fruta preferida de los chicos es la estrella del final de la primavera: además de ser deliciosa en múltiples combinaciones y preparaciones, tiene innumerables beneficios para la salud.

Las frutillas o fresas se cultivan en todo el país y su siembra crece en el sur de la provincia y el Valle de Uco. Necesitan temperaturas de templadas a frías, por lo que, una vez cosechadas, se deben consumir bien frescas.

Para mantener todas sus propiedades deben estar crudas. Es importante lavarlas bien: hay que sumergirlas en agua con un poquito de lavandina o vinagre, enjuagar, volver a rociar con agua en un colador y consumir.

Para que no se estropeen rápidamente, conviene no quitarles el pedúnculo ni las hojas verdes y no lavarlas ni humedecerlas hasta que las vayamos a comer.

Estas pequeñas frutas dan sensación de saciedad gracias al aporte de fibra (2.6 g cada 100 g) y favorecen la eliminación de líquidos.

Tienen calcio, potasio, yodo, silicio, fósforo, magnesio, vitamina C, A (carotenos) y E (antioxidantes), B1, B2, B3 y B6, K.

Como la mayoría de los frutos rojos, tienen efectos antioxidantes, es decir, favorecen la regeneración celular; regulan las funciones intestinales, previenen resfriados, ayudan a la fijación del hierro y son aptas para diabéticos porque su índice glucémico es bajo.

Cómo prepararlas

Se pueden comer solas, aunque su precio oscila y a veces no se puede comprar tanta cantidad. En ese caso, con unas pocas frutillas se pueden preparar deliciosos licuados.

Solo se debe mezclar un puñado con agua o leche y endulzante a gusto para tener un desayuno o merienda super saludable.

También son la fruta perfecta para cualquier tarta dulce: simplemente se coloca cruda por encima y cortada en trocitos.

Algunas recetas

Crema de limón con frutillas

Ingredientes: 200 g de crema líquida, 200 g de Yogur natural, Azúcar (85 g o más, al gusto), Ralladura de limón 2 cucharaditas, jugo de limón, 60 ml, 250 g de frutillas y 10 g de azúcar-

Elaboración: Mezclar la crema y el yogur, añadir el azúcar y la ralladura de limón lavado, solo la parte amarilla. Mezclar y calentar a potencia media, hasta que vaya a romper a hervir; bajar la temperatura y cocer removiendo unos 5 minutos. Retirar del fuego y agregar el jugo de limón. Remover con las varillas y dejar enfriar unos 20 minutos. Preparar mientras tanto las frutillas, lavándolas y cortándolas en trocitos sin el rabito. Mezclar con el azúcar y reservar. Pasar la crema por un colador de malla fina, apretando bien con una lengüeta, para eliminar la ralladura y posibles grumos. Corregir el punto de dulzor si hiciera falta. Repartir esta mezcla en cuatro o seis recipientes y llevar a la nevera. Dejar enfriar, al menos, dos horas. Lleva a heladera.

Helado económico

Ingredientes

240 ml de agua

240 grs azúcar

4 claras

500 grs frutilla

Pasos

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar y agregarlo en forma de hilo a las claras batidas a punto nieve. Y hacer un merengue Italiano (claras bien batidas con azúcar)

Cuando el merengue ya está casi frío y se formen picos rígidos agregar las frutillas licuadas. Integrar de manera envolvente para que no se baje el merengue y llevar al frío por 6 horas mínimo.