Se renueva el cupo: las 10 condiciones que impiden comprar los US$200

Hoy se renovó un cupo de US$200 que está virtualmente terminado. Con las limitaciones que fueron apareciendo desde el 15 de septiembre, fecha en la que el Banco Central ajustó el cepo cambiario, menos de 1.100.000 de personas compraron dólar «ahorro» en octubre, un número alejado de las casi cuatro millones del mes anterior.

Las restricciones que dispuso el Central en sus sucesivas comunicaciones dejaron afuera a beneficiarios de planes o programas de Anses, cotitulares de cuentas bancarias, monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero y, como se conoció más recientemente, a empleados de empresas que hayan recibido ayuda estatal para pagar salarios (es decir, que fue aceptada en algunas de las versiones del ATP). Eso dejó afuera al 75% de las personas que accedieron al cupo en meses pasados.

Son al menos 10 las condiciones que dejan a una persona excluida del mercado único y libre de cambios (MULC). La ironía que se destacaba por estos días en las redes sociales es que un empleado que no decidió recibir ayuda estatal (porque son las empresas y empleadores quienes debían inscribirse) quedó excluido, pero no así quien efectivamente tomó la decisión (excepto, claro, que reciba un salario de su propia firma). Del mismo modo, también pueden comprar dólares empleados públicos y funcionarios, mientras que en el sector privado hay mayores trabas.

Quienes pueden seguir comprando dólares, siempre y cuando no cumplan con alguna de las condiciones de exclusión, son, por ejemplo, los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores (aunque con trabas), los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan sido otorgados un crédito a tasa cero ni, claro está, ningún plan o beneficio social por parte de Anses.

Estas son, en definitiva, las 10 condiciones por las que alguien puede quedar excluido del MULC:

Empleados de empresas que hayan recibido ATP

A fines de septiembre, a medida que se fue reiniciando la posibilidad de comprar dólares por home banking (que estuvo inhabilitada durante 10 días), más y más personas se fueron dando cuenta de que no podían acceder a divisas. La razón, hasta ese momento inimaginada, era que son empleados de empresas que recibieron ayuda estatal para pagar salarios a través del programa ATP.

Voceros del Banco Central confirmaron que quedaron incluidos en las restricciones los empleados de empresas que hayan recibido el ATP en cualquiera de sus fases. Esto quiere decir que al menos 2,3 millones de personas (la cantidad total de sueldos que se pagaron en el ATP 1) quedaron excluidas del MULC.

Beneficiarios de un plan o programa de Anses

La comunicación «A» 7105 del 15 de septiembre dejó excluidas del MULC a las personas que cobran planes sociales o programas de Anses caracterizadas como «ayuda social», como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por disposición del Central, no podrán abrir una caja de ahorros en moneda extranjera.

