Salud mental en pandemia: el virus golpeó más fuerte en pacientes con trastornos crónicos

La evidencia relacionada con el impacto en la salud mental de la pandemia de COVID-19 entre personas con trastornos de salud mental se ha restringido a estudios transversales. En un estudio chino a pequeña escala que utilizó un muestreo por conveniencia para reclutar participantes, se informaron más síntomas de depresión y ansiedad, estrés e insomnio entre quienes tienen trastornos psiquiátricos que entre los que no. En una muestra australiana no probabilística, la angustia psicológica fue mayor entre las personas con trastornos del estado de ánimo autoinformados que entre los que no los tenían. Sin embargo, los síntomas antes de la pandemia de COVID-19 no se midieron en estos estudios, por lo que no está claro si la pandemia realmente provocó cambios en los niveles de síntomas en las poblaciones con trastornos psiquiátricos.