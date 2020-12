PASO: Gobernadores pulen proyecto de suspensión

El tema no figura en la lista de sesiones extraordinarias enviado por Alberto Fernández al Congreso por lo que se espera que el proyecto ingrese este miércoles para ser tratado antes del 3 de enero cuando finaliza la prórroga de las ordinarias.

La suspensión de las PASO para cargos nacionales sería el gatillo político para disparar también la cancelación de primarias para cargos provinciales . “No tiene sentido levantar las primarias a nivel provincial si después hay que ir a PASO para los cargos nacionales”, explicó en diálogo con Ámbito uno de los gobernadores peronistas que motorizan el pedido. Pero en la oposición, también adhieren a la medida. Desde Jujuy, donde no hay ley de primaria provincial, el radical Gerardo Morales opinó que “lo mejor es que donde haya acuerdo no se hagan las PASO. O sino directamente eliminarlas. La ley hay que modificarlas pero antes hace falta consensuar”.

En el almuerzo celebrado el viernes pasado en Olivos entre el Presidente y los gobernadores, luego de la firma del consenso fiscal, se acordó que el proyecto de suspensión de la PASO “por única vez” será una iniciativa de los diputados a pedido de los mandatarios provinciales. Es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional se correrá de impulsar el proyecto que deberá ingresar como un pedido consensuado de los legisladores nacionales. Para eso, debería tratarse antes del 3 de enero cuando finaliza la prórroga de sesiones ordinarias, período en el cual los diputados siguen habilitados a ingresar proyectos de ley por mesa de entradas. Una vez finalizada esa prórroga sólo el Poder Ejecutivo Nacional puede fijar el temario de las sesiones. De hecho, en el decreto de extraordinarias enviado por la Casa Rosada no figura la suspensión de las primarias.

En ese contexto, se espera que este miércoles 9 se presente un proyecto acordado que será girado a la comisión de Legislación General para emitir dictamen y votarlo en el recinto la semana próxima. La manifestación pública de la gobernadores motorizando ese proyecto llegará este viernes desde Chaco donde Jorge Capitanich reunirá a gobernadores de 10 provincias en el marco del relanzamiento del Consejo Regional del Norte Grande. Se trata de cuatro distritos del NEA (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) y seis del NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán). Son distritos gobernados por el Frente de Todos con la excepción de Jujuy y Corrientes a cargo de los radicales Morales y Eduardo Valdés, respectivamente, quienes también adhieren a la suspensión de las PASO.

El viernes pasado en la Rosada, previo a la firma del consenso fiscal donde no estuvieron ni el porteño Horacio Rodríguez Larreta ni el mendocino Rodolfo Suárez, el gobernador del Chaco fue el encargado de realizar un punteo entre sus colegas para medir el apoyo a la suspensión de las primarias. El respaldo obtenido por Capitanich fue total pero se planteó modificar el cronograma antes de fin de año para no trasladar el debate a la campaña ya con el año de elecciones en curso. Luego, en el almuerzo realizado en Olivos, se conversaron junto al Presidente los argumentos y la influencia de la pandemia para modificar el cronograma de votación. Los mandatarios plantearon, tal cual lo había hecho el sanjuanino Sergio Uñac, que con el cierre de listas en junio y en medio del operativo de vacunación masiva, no habría tiempo para realizar campaña. “Sin PASO y con la vacuna podemos llegar a las elecciones de octubre con un piso de 60% de inmunidad en el electorado”, fue el diagnóstico de un mandatario del norte del país. A eso se suma el costo aproximado de 3 mil millones de pesos para organizar las primarias para cargos nacionales en todo el país.

Tras el encuentro, se hizo circular el borrador de un comunicado que apoya la suspensión de la PASO prevista para el segundo domingo de agosto del 2021:

“Las gobernadores y los gobernadores de las provincias argentinas nos manifestamos por la suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas por única vez para el año 2021 en virtud de las circunstancias emergentes de la pandemia del COVID 19.

La responsabilidad de gobernar en tiempos de pandemia exige mesura, prudencia y sentido común con el objetivo de avanzar en el plan de vacunación para inmunizar en forma creciente a la población de cada una de las provincias argentinas.

Pero mientras este plan avance progresivamente, es necesario administrar los contagios, asignar recursos para detectar, aislar y cuidar a nuestras comunidades y garantizar el derecho a la salud por parte de ciudadanos y ciudadanas.

Nuestros esfuerzos en esta etapa deben orientarse a cuidar la salud de nuestro pueblo, recuperar la economía y promover el empleo como agente dinamizador de la dignidad de cada persona”.

