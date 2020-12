Los gremios estatales rechazan la oferta salarial del Gobierno

Frente a la oferta salarial realizada por el Gobierno Provincial, cada gremio estatal activó sus procesos internos para determinar si la aceptarían o no. La propuesta inicial del Ejecutivo fue una suma fija no remunerativa ni bonificable de $54.000 en 12 cuotas y un incremento del 20% en el salario básico en tres tramos. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptó este ofrecimiento, mientras que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Judiciales) la rechazaron.

Por un lado, ATE realizó un plebiscito abierto para afiliados y no afiliados con el objetivo de conocer cuál era su opinión sobre la oferta del Ejecutivo. Al respecto, el titular de ATE, Roberto Macho aseguró que el 90% de los estatales que representan aceptaron la propuesta de aumento salarial. En diálogo con Los Andes, explicó que volverán a sentarse a hablar en marzo con el Gobierno para ver “cómo sigue la situación” fue uno de los puntos que los impulsó a dar el sí.

“Vamos a seguir dando pelea. En marzo vamos a tratar los convenios colectivos de trabajo, hacer un cronograma para el blanqueo del dinero que se nos ha dado como no remunerativo y seguiremos muy de cerca los 3.100 pases a planta que solicitamos”, explicó Macho. También afirmó que este jueves el Ejecutivo había notificado a más de 600 trabajadores de salud por sus efectivizaciones.

Por otro lado, Ampros aseguró que la oferta del Gobierno “resulta insuficiente” porque no se ha tenido en cuenta que el “efecto pandemia” sigue afectando a los profesionales de la salud y presentaron una contrapropuesta. Isabel Del Popolo, secretaria general del gremio, explicó que sumaron a la iniciativa inicial puntos relacionados con el pago del Impuesto a las Ganancias, el reconocimiento de los licenciados de Enfermería como profesionales de la salud y el cumplimiento del pago del aguinaldo en algunos sectores, entre otros ítems.

“Para nosotros son fundamentales estos puntos y más teniendo en cuenta que podríamos enfrentar una segunda ola como está pasando en Chile. El reconocimiento del trabajo de los profesionales de la salud en la pandemia es muy importante y esto tiene que verse reflejado en los aumentos”, dijo Del Popolo.

Respecto a la audiencia paritaria de este viernes, la titular del sindicato afirmó que esperan una respuesta favorable del Gobierno provincial y que, en caso de ser negativa, tomarán medidas de fuerza.

El SUTE ha sido el gremio estatal que más se opuso a la oferta que ofreció el Ejecutivo: convocó a una concentración en el Espacio Le Parc a las 17 para demostrar su rechazo. En diálogo con este diario, el secretario general Sebastián Henríquez, explicó que en la audiencia insistirán con discutir los aumentos del corriente año y no los de 2021. “Queremos que la paritaria 2020 siga abierta, queremos discutir la recomposición salarial que tiene que ser de la inflación acumulada y también cuestiones como el reconocimiento de los gastos de conectividad durante la pandemia”, agregó.

Henríquez aseguró que si el Gobierno Provincial no ofrece una nueva oferta, no comenzarán con las clases el año que viene. Sostuvo que si no se resuelven las desavenencias entre ambas partes, el SUTE ya ha votado y acordado medidas de fuerza para llevar adelante en diciembre y enero, como acampes, caravanazos y ollas populares.

Además, el sindicalista dijo a Los Andes que Mendoza, Neuquén y Chubut son las tres provincias del país que no recibieron aumentos durante el 2020 y que “es un tema de los gobiernos provinciales”. Afirmó que la recaudación ha aumentado y que los recursos están, pero “el tema es que el Ejecutivo está jugando a hacer recaer en todos nosotros el ajuste”.

Por último, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial también declinó la propuesta salarial del gobierno de Rodolfo Suárez. A través de un plebiscito, los Judiciales rechazaron “ampliamente” la oferta y anticiparon que concurrirán a la audiencia de este viernes en el Espacio Julio Le Parc para continuar con las negociaciones.

El miércoles, el Gobierno Provincial se adelantó al rechazo y aseguró que beneficia a los empleados estatales “que menos cobran”. El ministro de Gobierno Víctor Ibáñez le dijo a Los Andes que es “la mejor oferta” que se puede hacer y que si no hay acuerdo se evaluará la vía del decreto.