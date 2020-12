Los algoritmos que permiten recuperar idiomas perdidos

Este estudio, cuentan los investigadores, “no es una mera curiosidad académica: cuando se pierde un idioma, se pierde también todo el conjunto de conocimientos sobre las personas que lo hablaron”. La mayoría de los que han existido ya no se hablan y otros, considerados “muertos”, están perdidos o no descifrados, es decir, no se sabe lo suficiente sobre su gramática, vocabulario o sintaxis para poder comprender los textos. “Desafortunadamente, la mayoría de ellos tienen registros tan mínimos que no tienen un lenguaje parecido o de la misma época con el que compararlos”, cuenta la profesora Regina Barzilay, una de las investigadoras del MIT. “A menudo, carecen de separadores tradicionales como los espacios en blanco y la puntuación”.