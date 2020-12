Leonardo Olguín, un entrenador en el más alto nivel del tenis argentino

El mendocino de 45 años, radicado en Buenos Aires, fue tenista profesional desde los 16 hasta los 26 años. Forma parte del cuerpo técnico de Diego “Peque” Schwartzman junto a Juan Ignacio Chela y tiene una academia de tenis.

Como tenista profesional, su mejor ubicación en singles en el ranking mundial de la ATP fue número 180 en julio de 2002, en tanto que en dobles, alcanzó el número 154 en febrero de 2003. A los 15 años se radicó en Buenos Aires y actualmente es el director del Florida Tenis Club, .ubicado en Vicente López.

Hace cinco años que integra el cuerpo técnico del tenista argentino del momento, el “Peque” Schwartzman, que este año ingresó por primera vez en su carrera al Top Ten de la ATP, donde ocupa el número 9 en el ranking, tras clasificarse semifinalista en Roland Garros, el último Gran Slam de la temporada 2020 y que lo tuvo en un momento en el puesto 8, que sigue liderando el serbio Novak Djokovic.

Olguín reside en Vicente López y está casado con Laura Dragun, con quien comenzó a compartir la vida a sus 17 años. Es padre de Juan Ignacio, de 16 años y Facundo, de 12. Entre sus objetivos para el 2021 se destacan que Schwartzman pueda mantenerse en el Top Ten mundial y en lo personal, seguir aprendiendo y creciendo como entrenador, disfrutando cada uno de los objetivos trazados.

Leonardo explicó que “a los 15 años me vine a Buenos Aires y mi padre y hermana se quedaron en Mendoza donde residen actualmente. Comencé a jugar tenis a los 3 o 4 años, bajo la enseñanza de mi padre, en el Andino Tenis Club donde jugué siempre mientras estuve en la provincia. Mi padre sigue asistiendo al club y cada vez que puedo lo visito, tengo muy buenos recuerdos del Andino”.

Mas adelante señaló que “a los 15 años me vine a Buenos Aires y en esa edad gané mis primeros dos Nacionales. A partir de allí, ya me instalé aquí, a los 16 saqué mi primer punto ATP. Jugué el Mundial de 16 años, a los 18, estuve número 8 en Junior y después ya me dediqué a jugar profesionalmente los años restante hasta los 26, que fue cuando me retiré, estuve número 180 en el mundo en singles. La verdad que siempre me gustó jugar al tenis, me vine a Buenos Aires, dejé todas mis cosas en Mendoza, mi familia, mis amigos, para hacer esto que sigo haciendo en la actualidad, aunque lo desarrollo desde otro lado, como entrenador, pero fueron años muy lindos y gracias a eso, conocí, aprendí, estuve por todo el mundo, por lo que estoy feliz de haber podido cumplir mis sueños que fui teniendo con el tenis, me gusta y me apasiona mucho lo que hago”.

“Como entrenador cumplí muchos objetivos”

Consideró que como entrenador, “creo que pude cumplir muchos objetivos que me fui proponiendo. Trabajé con muchos jugadores importantes a lo largo de estos años. Desde 2003 que soy entrenador y me tocó trabajar con Vassallo Argüello, Mariano Puerta, Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta. Ahora con Diego Schwartzman hace 5 años que estoy con él, ya entrando en la pretemporada, buscando un nuevo año con objetivos que es mantener a Diego en el Top Ten y en lo personal, seguir aprendiendo, creciendo. Por ahora, muy contento por los últimos resultados que hemos tenido en grupo, y yo también sigo avanzando con mi escuela de tenis, tratando de sacas nuevos proyectos, nuevos jugadores”.

Al respecto, dijo que “la verdad que estoy muy contento por todas las cosas que se me han ido dando y que he ido cumpliendo a lo largo de estos años. Creo que siempre tuve la suerte de poder avanzar, cumplir con cada paso que se me fue presentando, esperemos que 2021 vuelva a ser un año normal para todo el tenis argentino y mundial, que los chicos puedan tener torneos, porque la verdad que con esto de la pandemia se complicó muchísimo este año, hay muchos chicos que no pudieron jugar casi nada”.

“En Argentina hay un nivel muy bueno –agregó-, han salido chicos muy jóvenes que están jugando muy bien y que están pidiendo torneos para seguir avanzando y creciendo. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo tanto en el tenis de hombres como el de damas también está creciendo y los resultados de Nadia Podoroska, (la rosarina de 23 años) van a incentivar mucho al tenis femenino, y me parece que el 2021 será un año muy bueno y ojalá que tengamos una muy buena temporada para el tenis argentino”.

“Schwartzman es un excelente profesional”

Olguín comentó que “Diego es un excelente profesional y trabajador, demostró que el trabajo y el profesionalismo que tiene, le dio la posibilidad de estar y lograr cosas que pocos han podido hacerlo. Llegó a un lugar donde muy pocos tenistas argentinos lo han logrado a lo largo de la historia y creo que se ha ganado todo lo que ha logrado, ojalá lo pueda mantener y sostener. Es el deseo de él, de nosotros, que pueda continuar en ese lugar, pero sabemos todos que no es fácil, que es muy duro y que cuesta mucho trabajo, sacrificio, tiempo, pero él siempre es muy profesional, muy exigente con lo suyo, con lo que están a su lado, quiere siempre lo mejor y eso creo que es lo que le ha dado la posibilidad hoy de estar en el lugar en el que se encuentra”.

“Esperamos que pueda seguir en ese camino –dijo-, y todavía mejorar, como ese número 8 en el ranking que logró este año , pero sabemos que es duro. Vamos a tratar de ayudarlo para que pueda estar lo más arriba posible, pero estamos muy contento con la carrera que ha hecho y agradecido de estos 5 años que me ha tocado compartir junto a él. La verdad, nada más que sacarme el sombrero por la carrera que ha hecho, por el sacrificio que le pone, por la pasión que le mete y la dedicación”.

“Creo que es una enseñanza muy importante –dijo-, para los chicos en todos los niveles y hasta diría en todos los deportes, porque el esfuerzo que le mete y su profesionalismo es muy grande, es un ejemplo a seguir, porque entrena más que nadie y se cuida diría más que las figuras y referentes del tenis mundial actual como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, está a esa altura, por eso mi orgullo de compartir todo este tiempo con él, con Chela y todo el equipo”.

El entrenador mendocino comentó que con todo el equipo del bonaerense Schwartzman, de 28 años, “la verdad que hemos obtenido muy buenos resultados, es un excelente profesional, que ha podido cumplir con todas las cosas que nos vamos proponiendo. Estoy orgulloso de poder acompañar y participar de este excelente grupo y ojalá podamos hacerlo durante varios años más. La carrera del tenista no es muy extensa que digamos, pero ojalá que dure lo máximo posible Diego lo está haciendo muy bien, el próximo año los objetivos serán poder mantenerse entre los primeros 15 o 20 del mundo, ojalá pueda volver a repetir lo del Máster, pero esos son sueños y objetivos que son duros de cumplir porque sólo pueden jugar 8 jugadores durante el año, que les haya ido muy bien durante toda la temporada, por lo que es algo complicado”.

En ese sentido, consideró que “pocos tienen el privilegio de poder jugar el Máster, ese es digamos un objetivo final para 2021. Después, ayudar y poder hacer crecer a los chicos que están en mi academia, los profesores que puedan aprender y tengan todas las facilidades y darles la oportunidad a ellos para que también crezcan y aprendan todas las cosas que yo aprendí y sigo aprendiendo durante mi carrera, que tengan además las herramientas necesarias para hacerlos jugar bien a los chicos que estamos entrenando en la actualidad”.

Destacó que “tenemos un par de jugadores con futuro, con buenos proyectos, hace poco comenzó a entrenar con nosotros el mendocino Facundo Juárez, por lo que estoy muy contento de poder entrenar a un comprovinciano. Ojala que tanto Facu como De la Fuente, Thiago Cigarran, a todos loes vaya muy bien y puedan cumplir sus objetivos, para eso trabajamos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, y esos objetivos son parte de lo que estamos haciendo nosotros en nuestra academia y estoy contento de poder ayudar a esos chicos que tienen sueños y tratar que los puedan cumplir”.

“Me gustaría ver un tenista

mendocino en el Top Ten 100”

Finalmente expresó el entrenador que “en un futuro, me gustaría volver a ver un tenista mendocino en el alto nivel, en los puestos de arriba, un Top 100 como lo fue en su oportunidad Martín Alund (número 84 en singles en marzo de 2013 y número 103 en dobles en noviembre de 2012), creo que le vendría muy bien al tenis mendocino. Ojalá también que en el tenis femenino podamos tener algún resultado en la provincia. Siempre estoy dispuesto a ayudar y colaborar con el tenis mendocino, me ha gustado siempre organizar torneos, de alguna manera poder dar una mano”.

“Siempre me gusta recordar –agregó-, que estoy a disposición de todos para poder llevar mis conocimientos y la experiencia que me ha tocado vivir y que me ha dado este deporte. Ojalá tengamos buen tenis de acá en adelante, que todos tengan un buen 2021 y que todo esto que nos tocó vivir ahora pase rápido. Quiero saludar a toda a gente de Mendoza, del Andino Tenis Club y de la Federación, ojalá cuando vaya por Mendoza los pueda ir a visitar, compartir charlas y comentar todas las cosas que me tocaron vivir a lo largo de toda mi carrera”, concluyó.