La verdad del rollo – Por:.Beatriz Genchi

A fines de la década de 1990, en una antigua base militar de la dinastía Han en China llamada Xuanquanzhi, los arqueólogos excavaron inscripciones en las paredes y escritos en seda que habían estado enterrados por más de 2.000 años. Pero algunos de los artefactos en los que los antiguos viajeros de la Ruta de la Seda dejaron su huella no vinieron tanto de sus mentes como de sus extremos traseros. En una letrina utilizada entre el 111 y el 109 a. C., los investigadores descubrieron un tesoro de “palos” de bambú, cada uno envuelto en un extremo con un trozo de tela. Casi al mismo tiempo que los palos cumplían con su deber de higiene a lo largo de la Ruta de la Seda, los chinos inventaron el papel. Inicialmente producido y vendido como un bien de lujo, el papel tenía una destreza de limpieza que los miembros de la Corte Imperial no descubrirían por otros 700 años. Pasarían varios cientos de años más hasta que el papel higiénico comenzara a aparecer fuera de China, reemplazando soluciones de higiene locales baratas, como por ejemplo hojas.

Cuando el papel se introdujo por primera vez para higiene personal, era un producto de lujo. Y hay algún registro de su uso en la corte china como papel higiénico. Pero esto no era algo que la gente común tuviera. Por lo tanto, durante muchos siglos, las personas se dedicaron al negocio, por así decirlo, de manera improvisada y ad hoc.

El «palo de mierda» era literalmente una estaca de madera plana utilizada para limpiar en la práctica budista temprana. Los arqueólogos han encontrado palos de bambú en letrinas en la Ruta de la Seda en China desde el siglo VIII.

El xylospongion así llamada la esponja en un palo. Especialmente diseñado que era de uso comunitario. Entonces, si entrabas a la letrina romana, cumplias tu misión, usabas la esponja puesta en un palo. Luego la enjuagabas en el agua residual del baño y lo volvías a poner en un frasco de vinagre, listo para el próximo usuario. ¿Pero por qué necesitaban el palo? Se sentaban en una caja cerrada, que tenía un agujero en el frente. Hacían sus necesidades, luego insertaban la esponja con palo a través del orificio. Y realizaban un procedimiento de cirugía de ojo de cerradura.

También sabemos de los materiales impresos, como libros y catálogos, que se guardaban y solían reutilizarlos por el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. El inventor estadounidense y pionero del papel higiénico Joseph Gayetty tuvo la idea de que la tinta de la impresora causaba hemorroides. Y sugirió la idea de usar papel medicinal especial y la gente dejó de usar papel impreso. Pero la publicidad, la compra e incluso tenerlo visible en el hogar se consideraba bastante vergonzosa. Y se inventaron mil artilugios para disimularlo. Desde un abanico a lo que se les ocurra. Todo el mundo sabía lo que había debajo, pero no hablaban de ello.

Casi al mismo tiempo, el papel higiénico era lo que la refinada dama tenía en la casa, claramente porque era caro. Una vez que el consumismo se hace cargo, se convierte en esta mercadería deseable, y la gente comienza a presumir al respecto. Así que hay un equilibrio incómodo entre «Oh, esto es asqueroso, ocultémoslo» y «Pagué una fortuna por esto, quiero que todos sepan que uso tres capas acolchadas, perfumadas…”

Hoy, la pandemia de coronavirus ha dado paso a una nueva era de apreciación del papel higiénico. En los últimos meses, los compradores de todo el mundo han estado acumulando rollos, como si fuera lo único entre la civilización y el caos total. Pero, aunque nadie anticipó la histeria actual sobre el papel higiénico, la comodidad humana ha estado vinculada durante miles de años a los objetos que utilizamos para la higiene personal. Me gusta pensar que la edad de oro del papel higiénico puede estar llegando a su fin en función de una variedad de factores, uno de los cuales es el medioambiente. ¿Qué está pasando con el coronavirus en este momento? cambia tu visión? No lo sé. Espero que la gente empiece a darse cuenta de que estamos talando bosques para hacer papel en el que vamos a limpiar mierda. ¿Es esto sostenible? Pero otro problema es que la gente sigue sin querer hablar de eso. Entonces es bastante difícil lograr un cambio. Es un trabajo heroico, particularmente en el mundo en desarrollo, donde las personas tienen que ser realmente valientes para hablar sobre temas de higiene personal y desperdicio.

Asia tiene toda esta historia paralela a Occidente que es mucho más sensata. Lo que se usó allí, principalmente fue y es, agua. Mientras tanto, el mundo occidental está pensando con desesperación: «¿Dónde puedo conseguir este papel limpio y seco para limpiarme?»

Y entonces pone nuestras prácticas en perspectiva.

