En 2021 el Estado necesitará $4 billones para afrontar sus compromisos y al BCRA ya no le quedan reservas líquidas

Con este panorama, cada peso que aumenta el déficit es sinónima de mayor expansión monetaria y presión cambiaria. Y la capacidad de absorción también es limitada, ya que el BCRA no puede hacer lo que hizo durante buena parte del 2020: vender dólares para amortiguar la demanda del sector privado. De hecho, durante el año absorbió más de 500.000 millones de pesos por esta vía. Esta opción ya no estará disponible en 2021 porque simplemente se terminaron las reservas líquidas. Es improbable, por ejemplo, que el Central opte por vender el oro para hacerse de liquidez (serían unos U$S 4.000 millones adicionales).