El rock suma una nueva presentación en Mendoza en Casa

Este domingo 20, a las 20, la plataforma de contenidos culturales del Gobierno provincial, pondrá en escena un especial de Rock del Este. Participarán las bandas locales Séptimo Cielo, T.R.E.N y Travelling Van.

Llega una fecha especial dedicada al rock, con tres agrupaciones que, este 20 de diciembre, sumarán una nueva presentación a sus más de 100 recitales en vivo, con el Especial de Rock del Este.

La cita será a través de www.mendozaencasa.com, donde en este especial de rock las tres bandas desplegarán todo su repertorio, en una nueva oportunidad para reunirse en la virtualidad.

Puro rock

Séptimo Cielo es una banda integrada por Cristian Carrasco, batería; Gastón Figueroa, bajo; Pablo Albornoz y Marcelo Morcos, guitarra y coros. Se formó en 2019, por cuenta de Cristian Carrasco y Marcelo Morcos, viejos amigos, desde muy jóvenes.

Cuenta el “Turco” Marcelo Morcos: “Nos pusimos de acuerdo a principios de 2019 y empezamos a armar las canciones, después, con la llegada de su amigo bajista, Gastón Figueroa, músico de San Martín, que pasó por muchas bandas, una de las cuales lleva adelante en la actualidad, Ultramort, terminamos de darle forma al proyecto. Luego se sumó la segunda guitarra, Pablo Albornoz, también integrante de Ultramort y, desde hace dos meses, venimos armando las guitarras para darle más color y soporte a la sonoridad de las canciones”.

“Las canciones son todas de nuestra autoría, ya tenemos cerca de 15 temas que hablan del amor, Dios, la vida, el cuidado del mundo, la violencia en las calles, el encierro y la libertad. Poco después que empezamos a tocar en San Martín, fiestas privadas, Paseo de la Patria, llegó la pandemia y, desde hace tres o cuatro meses, retomamos todo, ensayos y composición”, agregó el músico.

Por su parte, Travelling Van es una banda oriunda de Mendoza, formada en 2015 por Valentina Grattón (voz – Sparkling Big Band, Revolver, entre otros) y Juan Pablo Staiti (guitarra – ex Enanitos Verdes, Infinito, entre otros). La formación fue mutando, hasta quedar integrada por Luciano Báez (batería), Horacio Munnia (bajo) y Adrián Guerra (teclados). El grupo se reunió bajo la premisa de llevar su performance a distintas presentaciones, a nivel provincial y nacional. Su versátil repertorio se adapta fácilmente al contexto donde la banda se presenta, partiendo desde clásicos de los años 50, 60, 70, 80 y 90, pasando por los llamados “nuevos clásicos”, impuestos a partir de los 2000, hasta los más actuales hits.

El estilo de Travelling Van es tan variado como su repertorio. Su público podrá disfrutar de distinguidas recepciones al estilo chill out, o si lo prefiere, apreciar el soul, disco, funk, blues, reggae, pop y rock de todas las épocas; desde baladas hasta los más divertidos clásicos del disco bailable. Renombrados artistas son homenajeados por la banda, tales como Chuck Berry, Ray Charles, E.L.O., Aretha Franklin, Chic, Elvis Presley, The Beatles, Creedence, The Rolling Stones, Toto, así como también las más recientes figuras de la escena musical: Bruno Mars, Adele, Sam Smith, entre otros. Travelling Van ofrece un show versátil y atractivo para todas las edades.

Finalmente, T.R.E.N. es una banda de rock del Este mendocino, que está formada por los ex Paren a Lila, Sergio Giménez (gallineto), Enzo Compagnucci y la incorporación del guitarrista del viento. Con más de 30 años de escenarios, vuelven con una formación renovada en formato de trío, con un sonido moderno sin perder la esencia del rock del este mendocino.

La banda lleva en escena un año y medio dando recitales en los bares y pubs más importantes del under mendocino. Por la pandemia, se cortaron los shows y se aprovechó el tiempo para grabar el primer disco de la banda, que cuenta con 11 canciones.