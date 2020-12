Economía convoca a empresas y entidades asociativas sectoriales para capacitación a demanda

El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico, convoca a concurso a empresas y entidades asociativas sectoriales para realizar capacitaciones a demanda en algunas tecnologías o habilidades.

Los pliegos de bases y condiciones serán publicados en el Boletín Oficial el 20 de enero de 2021 y la apertura de las propuestas está establecida para el 22 de febrero, por lo que las empresas oferentes tendrán poco más de 30 días para armar sus proyectos.

La convocatoria posee un monto total de US$ 200.000 que será financiado a través del Programa Mendoza Tec, con aportes no reembolsables (ANRs) por hasta el 50% del proyecto y un máximo de US$ 40.000 por proyecto o US$ 1.300 por beneficiario (estudiante).

Federico Morábito, director de Innovación y Desarrollo Económico, explicó: “Este concurso, junto al Fondo de Expansión, destinado a proyectos tecnológicos de alto impacto, están financiados a través de Mendoza Tec. Son acciones con las que buscamos generar empleo calificado y de calidad, ampliar la matriz productiva y provocar mejoras tecnológicas en los sectores productivos tradicionales”.

Los oferentes podrán elegir armar sus capacitaciones en diversas temáticas como Robótica, Inteligencia artificial/machine learning ; Biotecnología y Bioeconomía, Nanotecnología; Servicios geológicos; Servicios de electrónica y comunicaciones; Industria aeroespacial y satelital; Programación/desarrollo de software; Ecommerce, Big data y data mining; Marketing y comunicación digital; Design thinking; Impresión 3D; Criptomonedas; Servicios audiovisuales, de grabación de sonido y edición de música, Servicios de cinematografía y televisión; Emisión y retransmisión de radio, Drones y equipamiento de alta tecnología, Animación 3D y efectos visuales, Apps, Servicios de diseños y arquitectónicos y también Servicios profesionales cuando éstos sean orientados principalmente a la exportación.