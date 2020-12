Dólar insólito: las cotizaciones alternativas quedaron por debajo del dólar “solidario” en un mercado muy reducido

Los operadores se anticiparon al fin de semana largo y un mercado con volúmenes pequeños dejó números inusuales, que no se producían desde antes de la pandemiagadores porque no les permiten a las mesas operar el bono de mayor circulación, (el AL30 un título en dólares con ley local que nació con el canje de la deuda y era el preferido para las operaciones de contado con liquidación y dólar Bolsa), hicieron que con un mercado reducido se diera un resultado insólito: los dólares alternativos cotizaron por debajo del dólar “solidario”, el del cupo mensual de USD 200, algo que no sucedía desde febrero. Quien podía imaginar que estos dólares cotizaran por debajo de uno de los dólares oficiales.