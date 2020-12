Diputados renueva el protocolo: vuelven las presenciales, sólo con exceptuados en forma virtual

Salvado el problema de los plazos para dictaminar -con la rectificación de la prórroga de sesiones ordinarias del Ejecutivo-, Diputados ahora debe renovar el protocolo de funcionamiento para llegar a cumplir el cronograma de aborto. Con las pantallas gigantes ya removidas del recinto, el cuerpo se encamina a volver a las sesiones presenciales, tal vez «rotativas», y limitar la conexión virtual solo a los legisladores exceptuados por edad o riesgo. La definición será esta tarde en la reunión que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, encabezará con los jefes de bloque.

El protocolo virtual venció el 30 de diciembre a las 0 horas, en medio de la maratónica sesión por los fondos de coparticipación de la Ciudad, lo que desató una discusión entre bancadas durante más de dos horas.

Juntos por el Cambio ya había enviado la semana pasada una carta a la Presidencia exigiendo sesiones presenciales a raíz del fin del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y el comienzo del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) y en esa bancada señalaron que no aceptarían ninguna otra opción.

«Se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad suficientes para que el Congreso de la Nación, y esta Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario. Tenemos por delante debates trascendentes y queremos darlos con absoluta transparencia de cara a la sociedad», habían planteado.

El cronograma del proyecto de aborto acelera los tiempos. Este jueves se espera que se firme el despacho del proyecto de los “1000 días” de acompañamiento a la maternidad y el viernes el de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pero sin protocolo al día no está claro cómo dictaminarán.

Si ese reglamento no se renueva a tiempo, y habilita la firma de dictámenes en forma remota, como se viene haciendo hasta ahora, los más de 100 legisladores que integran el plenario de cuatro comisiones (Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad) deberían viajar a contrarreloj desde sus provincias para firmar el despacho en forma presencial el viernes. Por eso, si es presencial estiman que se pasaría a la semana que viene.

Por eso, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, aclaró: “Hoy hay una reunión de jefes de bloque para buscar los mecanismos de dictaminar y sesionar. No hay nada definido, pero quiero dejar constancia y llevar tranquilidad de que no va haber ninguna citación exprés. Una vez que tengamos resolución vamos a comunicar cuándo se dictamina y cómo, con tiempo, teniendo en cuenta todas las situaciones de los diputados que están más lejos”.

Hasta ahora, como las reuniones son informativas -con expositores- no hubo inconveniente. El artículo 114 bis del reglamento de Diputados abre la posibilidad de audiencias públicas por video chat «si hay adhesión de la mayoría de los miembros». Eso hicieron el martes, en el arranque del debate en el plenario.

«Si bien la reunión es informativa y no necesitamos quórum legal, aunque lo tenemos, aprobemos por signos políticos el acta firmada por los cuatro presidentes de comisiones», planteó la diputada oficialista Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, que es cabecera del plenario.

Si avanza la presencialidad, no debería haber inconvenientes entre las fuerzas políticas, aunque quedan muchos puntos que esclarecer. La discusión se dará en torno al quórum y a si se permite que las comisiones sigan funcionando de manera remota.

«Las comisiones funcionan todas las semanas, y más que antes. Pueden seguir siendo virtuales, y que los legisladores viajen para las sesiones cada dos o tres semanas», aventuran en el oficialismo.

Otro tema a poner en claro será quiénes quedan exceptuados. Las personas de riesgo -mayores de 60 y con antecedentes de enfermedades- se da por descontado.

Sin embargo, el actual protocolo contemplaba también otras opciones, como aquellos que por temor a contagiarse o situaciones personales deciden no estar presentes. «No podemos obligar a nadie a arriesgarse», habían considerado en en el Frente de Todos meses atrás. Pero el nuevo protocolo podría tornarse más firme en ese punto.

La locación no está en duda: el Congreso. El oficialismo no piensa en alquilar un lugar más amplio, como el CCK o un estadio, para sesionar presencial. Sin embargo, respetando el distanciamiento obligatorio de dos metros entre banca y banca y utilizando los palcos, los lugares están justos. El departamento de la Cámara había recomendado no más de 120 personas.

El oficialismo plantea la posibilidad de «bancas rotativas», que ingresen en tandas, de acuerdo al orden de lista de oradores, para que el recinto no se llene a la vez. La incógnita de ese sistema es cómo se resuelve a la hora de votar, cuando todos deberían entrar a la vez.

