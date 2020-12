Colecta externa: Doná sangre, regalá vida

OSEP organiza la colecta externa de donación voluntaria de sangre para reforzar las reservas que hoy resultan muy necesarias para los pacientes que requieren transfusiones en estas fechas.

El próximo martes 22 y miércoles 23 de diciembre el Servicio de Hemoterapia de OSEP se instalará en la explanada de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, ubicada en 9 de julio al 500, y desde las 8.30 hasta las 14 ambos días se realizarán extracciones a todos aquellos que deseen donar en forma voluntaria.

Para conocer si una persona está en condiciones de donar deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Buen estado de salud general

• Tener entre 18 hasta 65 años

• Pesar más de 50 kg

• No haberse realizado tatuajes, cirugías o piercing en el último año

• No consumir drogas endovenosas

• No estar menstruando ni embarazada

• No padecer enfermedades transmisibles por sangre (Chagas, sífilis, HIV, hepatitis B ó C)

• Haber desayunado o almorzado liviano, evitando lácteos y grasas

Previo a la extracción se realizará una entrevista médica privada y confidencial con el fin de determinar la aptitud y evaluar los parámetros clínicos del donante. Se recuerda que es es necesario concurrir con DNI y prendas cómodas y fáciles de arremangar.

Las personas que desean colaborar y tuvieron Covid19 pueden donar, sugerimos comunicarse a los teléfonos de los servicios de hemoterapia del Hospital El Carmen (261) 4429152, Fleming (261) 4497512 / 7537 o por mail hemoterapia_osep@osep.mendoza.gov.ar para conocer algunas condiciones.