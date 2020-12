Ahora 12: el Gobierno extenderá el programa hasta marzo con los tres meses de gracia

“No hay negociación aún. Hay avances, pero pidieron renovar por 90 días y seguir charlando”, dijeron fuentes de los bancos. A su vez, desde otra entidad afirmaron: “Los bancos perciben una tasa del 15 % y una compensación por vía de encaje que no llega a compensar el costo de fondeo. Cómo está hoy, el programa no funciona. Se está tratando de hacer una propuesta sustentable”. Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) están manteniendo conversaciones con los funcionarios de Desarrollo Productivo para buscar cambios, pero por el momento no lo lograron y seguirán negociando durante el primer trimestre de 2021.