Vaquié detalló las gestiones para vincular el sector tecnológico y la vitivinicultura

El ministro expuso en el Wine Innovation Summit, el primer encuentro virtual con foco en la innovación de la industria vitivinícola que contó con la participación de expositores de España, Chile y Estados Unidos. Innovación agrícola, en bodega y comercialización fueron los tres ejes de trabajo.

Este miércoles se llevó a cabo el Wine Innovation Summit, primer encuentro virtual con foco en la innovación de la industria vitivinícola que contó con la participación, entre otros referentes, del ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié.

Tras la apertura del evento, que estuvo a cargo del titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa. el espacio de trabajo se desarrolló en tres bloques. El primero de ellos tuvo que ver con la innovación en la actividad agrícola y contó con la participación de Pedro Bonoris, ingeniero de Proyectos Agrícolas en Bodega Trivento; Pablo Morán, director Agrodato (Bodega García Carrion – España); Marcos Caballero Molada de Fertinagro Biotech (España); y Federico Framarini, socio gerente de Agropraxes (Argentina).

El segundo bloque, estuvo orientado a desarrollar contenidos vinculados a la innovación en bodega y para ello se convocó a Álvaro González de Viña Concha y Toro (Chile); Alex Cereghini, director de ventas y Operaciones para Latam (USA); y a Ainara de Dios, jefa de Marketing & Enoturismo en Bodegas Valdemar (España).

El cierre del encuentro estuvo orientado a desarrollar contenidos vinculados a la innovación en la comercialización, para lo cual se contó con la participación de Matías Morcos, enólogo en Morcos Familia, (Argentina); Rut Villa, SIG y Oficina Técnica en Bodega Grupo Yllera (España); y Sergio Miller, Chief Data & Analytics Officer en la firmar Equifax (Argentina).

Miller, de la firma Equifax, empresa que cuenta con más de 12 año de experiencia en el rubro, desarrolló contenidos que tuvieron que ver con la implementación de inteligencia artificial al proceso de comercialización: “La inteligencia artificial nos abre un pool de posibilidades para obtener la información de nuestros consumidores. Nos permite tener una capacidad muy amplia de conocimiento de quienes elijen nuestros productos, entender el porqué de su comportamiento, su perfil y avanzar en sacar conclusiones de la información que obtuvimos”.

Tras la presentación del especialista en manejo de datos, y a modo de cierre del evento, el titular de la cartera económica de la provincia comentó: “Cuando hablamos de innovación, estamos haciendo referencia a la historia de Mendoza. Si no fuera por la innovación no hubiésemos arrancado un oasis al desierto y tampoco hubiésemos llegado con nuestros vinos a cada rincón del mundo. En suma, Mendoza no sería tal”.

En este sentido, Vaquié agregó: “Nuestras prácticas productivas ponen en cuestión los modelos de comercialización y nuestra forma de hacer negocios. Cuando todo está en tela de juicio, cuando la incertidumbre es tan grande, es nuestra obligación innovar”.

Por otro lado, el Ministro remarcó que “no todo es pandemia y previo a esta situación por la que estamos atravesando, asistimos a la denominada Revolución 4.0. Aún no lo seguimos haciendo en pos de fortalecer los avances en comunicaciones, la robótica y la inteligencia artificial. Entendemos que son oportunidades para abrir el camino a nuevos desafíos y oportunidades en todas las actividades productivas buscando mayor calidad a menor costo”.

“Intentamos que se lleve a cabo un trabajo conjunto para que todos los sectores se vinculen. Lo propio hemos hecho con el sector vitivinícola para innovar en el tema. No solo los esfuerzos se realizan desde el gobierno de Mendoza sino, además, con el aporte de nuestras universidades y de un sinnúmero de colaboradores convencidos de que este es el camino”, sostuvo Vaquié.

“Es fundamental para generar empleo e inversión privada seguir trabajando de manera conjunta. Todo lo que estamos trabajando desde Mendoza tiene que ver con cómo generar las condiciones para que en una mesa de trabajo se busquen los caminos que permitan generar empleos de calidad de forma permanente. Entendemos que este es el camino y que permitirá a que la provincia y la región salgan adelante”, cerró.