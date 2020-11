Vacaciones “gasoleras” en Mendoza: los campings ya tienen reservas y se ilusionan con una buena temporada de verano

Con vistas al verano, para el que falta un mes, los mendocinos ya evalúan opciones de esparcimiento. Los campings y clubes, las opciones predilectas.

Con la provincia con las fronteras cerradas para la gran mayoría, los aeropuertos sólo abiertos para vuelos con pasajeros esenciales y la mayoría de las cabañas ya reservadas para el próximo verano, las pocas opciones que les quedan a muchos mendocinos para salir de casa unos días son los campings, los clubes o bien disfrutar de caminatas por la montaña.

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE SE PODRÁ PERNOCTAR EN EL PARQUE ACONCAGUA.LOS ANDES

A ello se le suma que el Gobierno nacional ya no otorga más ingreso familiar de emergencia ni los ATP para las empresas, por lo que las vacaciones “gasoleras” seguramente serán una opción para relajarse.

Mario comentó que, al no poderse ir fuera de la provincia, planea acampar en alguno de los espacios disponibles en el territorio provincial. Acostumbrado a este tipo de actividades, dijo: “Todavía no lo he pensado u organizado bien, pero estaba la idea. Es una buena forma de escaparse de la ciudad”.

Agregó que, como siempre salen a la montaña, con su familia quieren ir a lugares no muy populares porque saben que estarán muy llenos de gente. “Estamos viendo qué opciones encontramos para ir a Alta Montaña y más tranquilo. También para subir algunos cerros. Las quebradas de los ríos, como el Tupungato o Matienzo, son buenas opciones”, dijo el montañista.

El pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza la nueva normativa en lo que concierne a protocolos para los clubes y campings, de cara a la temporada estival.

En los campings

Desde Las Chacritas, un camping que está ubicado en el “triángulo” que divide los caminos que van al Salto o a Las Vegas, comentaron que la gente ya está preguntando para el verano y que, de hecho, para este fin de semana largo ya tienen todo reservado.

“Estamos funcionando con los “dormis”. La gente se puede quedar por el día y pasar la noche. Ya tenemos todo reservado para este fin de semana largo, con un valor de 550 pesos por persona”, explicó Jorge, dueño del camping.

Pero el emprendedor indicó que aún no saben qué tarifas tendrán para el verano, aunque lo están analizando. “Tiene buena pinta porque ya nos han estado haciendo consultas. Seguramente se va a poder pasar la noche en carpa”, opinó el dueño del lugar.

En cuanto al protocolo sanitario, se supo que los campings deberán pedir declaraciones juradas y confeccionar el registro diario de quienes permanecerán en el lugar. Deberá haber parcelas de acampe, cada una con distancia social y demarcadas en el piso, por ejemplo, y se deberá establecer un cupo máximo por grupo o servicio teniendo en cuenta el espacio disponible, siempre al aire libre, entre otras disposiciones.

Desde la municipalidad de Luján de Cuyo anunciaron que bajo el nombre “Un verano fuera de serie” abrirán -luego de una gran presentación el próximo jueves de la temporada de verano- Luján Playa, Las Compuertas y El Carrizal. La intención, según dijeron, es que este departamento sea la capital turística de Mendoza durante los meses de vacaciones. De todas maneras, aclararon que aún están revisando costos para la apertura de estos sitios.

Desde la municipalidad de Las Heras aseguraron, tras conocerse los anuncios en el Boletín Oficial, que realizarán un relevamiento de los campings para determinar qué necesitan y que empezaran por visitar los que se encuentran en El Challao. “Como quedan habilitadas las carpas, vamos a ver que se cumpla el distanciamiento apropiado, o que se anulen los bebederos. También que se tengan en cuenta las medidas de higiene. El Covid no se ha terminado y hay que seguir con los protocolos”, dijo Rodrigo Pérez, director de Turismo de ese departamento.

El funcionario agregó que acompañarán las medidas con cartelería, tal como se hizo cuando se “abrió” la Alta Montaña.

Respecto de los costos, Pérez señaló que se evalúa seguir con el programa “Disfrutá la primavera en Las Heras”, en el que se implementarán tarifas de 500, 1.000 o 2.500 pesos para hacer difentes actividades, o bien implementar promociones de 2×1 o 3×2. “Es lo que tenemos que charlar con los prestadores, a quienes de todas formas les vamos a ayudar con barbijos, máscaras y otros elementos sanitarios para reducir sus costos y que las dos partes -turistas y campings- se vean beneficiados”, informó. Recordó que en la web se encuentran disponibles las ofertas del municipio.

Más lugares autorizados

El pasado 11 de noviembre, el gobernador Rodolfo Suárez anunció ya están permitidas las visitas a las reservas naturales, siguiendo un protocolo que se puede ver en la web de Áreas Naturales del Gobierno. Las áreas que se incluyen son Aconcagua, Cordón del Plata, Puente del Inca, Manzano-Portillo-Piuquenes, Payunia y Divisadero.

En estas, sólo se podrá pernoctar, a partir del primero de diciembre, en el Aconcagua (Confluencia y quebrada de Matienzo) y tendrá un costo de 150 pesos a 300 pesos (dependiendo el circuito) para los mendocinos. Y sólo podrán hacerlo convivientes.

A través de la página web oficial de la Secretaría de Ambiente quedará habilitado el “turnero” que el visitante deberá completar conjuntamente con la declaración jurada que tendrá que llevar impresa o en un celular acompañado del DNI para poder acceder al parque provincial.

