Reservas: la Argentina «cigarra» desaprovechó la ola regional

Solo cuenta con un conjunto de promesas como Vaca Muerta. Sin embargo, el país podría haber estado, sin duda, en mejores condiciones para afrontar una crisis como la del coronavirus. Pero los últimos gobiernos no supieron o no quisieron ser como la “hormiga” y prefirieron ser “cigarra”. Así unos se gastaron las reservas acumuladas durante la bonanza y otros echaron mano al endeudamiento externo para hacerse de divisas.

La economía argentina no dispone ni de un fondo soberano anticíclico, ni de fondos de pensiones locales, ni de un mercado de capitales interno profundo, ni de la opción de un salvataje externo del FMI, ni de una macro equilibrada, ni de un stock de reservas internacionales adecuado para hacer frente a coyunturas desafiantes como la pandemia o un shock externo.

Más allá de los sesgos ideológicos y políticos lo cierto es que en los últimos 17 años los países vecinos, no ya los tigres asiáticos ni ningún europeo comunitario, sino los pares de la región aprovecharon, lo que muchos dieron en llamar la “década ganada”, para acumular reservas internacionales. Basta con señalar que, en promedio, los países de la Latinoamérica multiplicaron por 7 el stock de las reservas internacionales netas, según datos de Macroview. Solo resta imaginar qué distinto sería el panorama para el Gobierno de Fernández si el BCRA en vez de tener poco más de u$s4.000 millones de reservas netas (básicamente Oro y algo de DEG) tuviera más de u$s70.000 millones. Eso es lo que tienen sus vecinos. Brasil por ejemplo en 2003 tenía casi u$s46.700 millones de reservas netas, en 2007 llegó a u$s163.500 millones y luego las estabilizó en torno de los u$s345.000 millones y hoy tiene u$s337.500 millones, lo que representa un 24% del PBI

Argentina, en cambio, que hasta el 2007 acumuló reservas por casi u$s41.600 millones tras partir de un stock de u$s11.300 millones en 2003, no esquivó los efectos de la crisis financiera global y de algunas decisiones desacertadas. Así empezó a des-acumulando. Luego de agotarse el superávit fiscal y de estatizarse los fondos de pensiones desde el 2011 el país se comió las reservas llegando a un stock de reservas netas nulo a fin del 2015 (la gestión Cambiemos aduce que era negativo). Y luego el gobierno de Macri se endeudó a “troche y moche” y así recompuso el stock de reservas netas que una vez evaporado por la crisis llegó el salvataje del FMI y terminó en u$s12.600 millones en 2019. No hay que llorar sobre la leche derramada pero para aquellos que toman decisiones públicas, tanto en el oficialismo como en la oposición deberían entender esto para no cometer los mismos errores de las sucesivas cigarras.

