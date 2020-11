Martín Guzmán: «Hacer un default a la deuda del FMI tendría un costo inmenso; pasaríamos a ser un país paria»

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió hoy a descartar una devaluación para reducir la brecha cambiaria y negó que piense impulsar un ajuste de las cuentas públicas. Además, reiteró que el Gobierno actuará «con responsabilidad» en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que «hacer un default a la deuda» del organismo «tendría un costo inmenso».

Además, dijo que la inflación en 2021 será menor porque «habrá crecimiento económico» y que el nuevo esquema de tarifas no será «inflacionario».

«Decir que hay un ajuste es una crítica absolutamente infundada. Primero, no hay forma de crecer y de estabilizar la economía con un ajuste económico. Eso nunca funcionó», señaló Guzmán, en diálogo con el diario Página 12.

Y agregó: «La evidencia es abrumadora. Siempre que hay una recesión un ajuste económico genera más recesión. Eso es lo que ha realizado el gobierno anterior».

Respecto de la negoción con el FMI, Guzmán reiteró que el Gobierno va a «defender los intereses del pueblo argentino». «El Fondo podrá pedir lo que quiera, pero hoy no gobierna Juntos por el Cambio, gobierna el Frente de Todos», dijo.

Luego, advirtió: «¿Cuál es la opción? Hacer un default a la deuda del Fondo. Tendría un costo inmenso. Sería hacer un default a los países, que son los socios del organismo. Pasaríamos a ser un país paria».

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda dijo que el dólar «no está atrasado» y volvió a descartar una devaluación. «Tenemos fundamentos para decir que no está atrasado. Tenemos un superávit comercial robusto éste y el próximo año. No tenemos pagos de deuda a privados. Y estamos negociando con el Fondo para no tener que hacerles pagos», apuntó el funcionario. «Tenemos controles de capitales que para el manejo del tipo de cambio oficial son efectivos. Las condiciones no se condicen con la posibilidad de un salto cambiario», añadió.

Asimismo, Guzmán se refirió a la caída de las reservas del Banco Central: «Nos ocupa el tema. Y tomamos medidas para atacar ese problema». «Tenemos superávit comercial. El año próximo también lo vamos a tener. No tenemos pagos de deuda a los privados. Enfrentamos un escenario que nos permitirá mantener la actual política cambiaria», sostuvo.

El ministro de Economía dijo que las reservas subirán en 2021 y que espera una recuperación del empleo. «El objetivo es aumentar las reservas. Cuando difunda el programa plurianual estará esa cifra», afirmó.

Por otra parte, Guzmán respaldó el impuesto a las grandes fortunas que impulsa el kirchnerismo en el Congreso y planteó que no afectará las inversiones, como advierten los empresarios.

«Es un aporte extraordinario que tiene que ver con la pandemia y, por lo tanto, no tiene que afectar los incentivos a invertir», consideró.

Inflación

«La tasa de inflación era la que esperábamos. Hubo una reducción fuerte pero sabiendo que la inflación no baja a un dígito de un año a otro. Se necesita un marco general de la macroeconomía ayudado por una coordinación de precios e ingresos. Es muy importante tener una estrategia antiinflacionaria integral»

Tarifas

«Primero, cambiaremos el esquema del gobierno anterior. No era razonable. No eran tarifas razonables para los hogares y para las empresas. No les permitía operar con competitividad ni generar incentivos para la inversión»

«Habrá un nuevo esquema tarifario que buscará equilibrios, que respetará el monto de subsidios determinado por el Presupuesto y que será el mismo equivalente en relación al PIB de este año»

Brecha cambiaria