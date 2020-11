La luz se crea allá donde mires

No vemos todo lo que existe, nuestro ojo está muy limitado porque solo detecta un tipo de luz, fotones ópticos. En algunos lugares del Universo, la materia que “vemos” a través de otros tipos de luz, por ejemplo, la captada por detectores de rayos-X, puede llegar a ser mucho más abundante que la que emite fotones ópticos. Eso es lo que hemos tratado en los dos últimos artículos. En el primero también explicamos cómo funciona la visión: luz creada por el Sol o una bombilla incide sobre los objetos, parte se refleja y es detectada por nuestros ojos e interpretada por nuestro cerebro, lo que nos permite conocer muchas características del objeto que tenemos delante. Pero ¿qué pasa si no hay ninguna luz que ilumine los objetos? ¿Es posible que los objetos absorban toda la luz y no reflejen nada?

Intentamos responder a la primera pregunta con un ejemplo. Entramos en una habitación donde no hay luz y no entra nada de sol, está completamente oscura, así que ningún fotón de una fuente de luz (en el sentido clásico de la palabra, luz visible) se reflejará en los objetos y serán invisibles para nuestro ojo, no vemos nada. Por tanto, para nosotros no existe nada de lo que hay en la habitación, nuestros ojos no lo ven, sería “materia oscura” siguiendo la definición de cosas que no vemos con fotones ópticos. Tampoco veríamos esas cosas con un detector de rayos-X de los que hablábamos en nuestro último artículo: las cosas que normalmente hay en una habitación no emiten rayos-X.

En realidad, las cosas que están en una habitación oscura sí se pueden detectar por medio de luz. La razón es que todo, absolutamente todo, emite luz, un tipo de luz en el sentido físico que no clásico de la palabra, radiación electromagnética. Todo emite luz, incluso las personas ahora mismo estamos bañando el universo con fotones. Todo lo que está a una determinada temperatura emite luz. Esto es algo que sabemos desde el último año del siglo XVIII. En 1800 Frederick William Herschel publicó los resultados de un experimento en el que pretendía demostrar que cada color del arcoíris calienta la materia de manera diferente, a cada uno le corresponde una temperatura. Para ello hizo pasar rayos de luz por un prisma para separarlos en colores y midió la temperatura de cada uno de ellos, corroborando su hipótesis. No es lo que buscaba, pero en el mismo experimento descubrió que si ponía el termómetro más allá de la zona donde veía luz, ¡el termómetro marcaba incluso mayor temperatura que en el rojo! Herschel dijo que existían unos rayos caloríficos, mucho menos comercial que llamarlos rayos-X. Pero de nuevo un gran descubrimiento fue fortuito, no buscado, como el de Rötgen.